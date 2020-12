“Acquista a mano, non dal divano”, la campagna di UDC Abruzzo

“Per le festività natalizie é necessario sostenere il commercio, le aziende agricole e di molti generi di prodotti duramente colpiti dalla pandemia”

PESCARA – “Mai come quest’anno per le festività natalizie è necessario che i consumatori acquistino prodotti italiani ed abruzzesi in particolare. Per questo, anche in Abruzzo, rilanciamo la campagna promossa in molte parti d’Italia dall’UDC per sostenere il commercio, le aziende agricole e di molti generi di prodotti duramente colpiti dalla pandemia”. E’ l’invito che rivolgono agli abruzzesi, Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale dell’UDC, i segretari provinciali, gli amministratori locali, i dirigenti ed i soci del partito .

“Se ci impegniamo tutti ad acquistare prodotti fatti in Italia ed in Abruzzo, sarà un beneficio per tutta la comunità nazionale – aggiungono gli esponenti dell’Udc abruzzese -. Dietro ogni prodotto italiano ci sono dei nostri connazionali che lavorano per le proprie famiglie. Tantissime aziende, soprattutto le piccole, da febbraio scorso, quando la diffusione del Covid li ha costretti al lockdown e molte di loro sono state costrette a chiudere. E’ giusto allora fermare una emorragia e dare solidarietà a quelle che sono riuscite a sopravvivere, garantendo lavoro ai propri dipendenti”. “Cerchiamo di dar loro una mano”: conclude Enrico Di Giuseppantonio.