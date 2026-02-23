Abruzzo, arrivano due nuovi treni Pop per il servizio regionale

REGIONE – La rete ferroviaria regionale dell’Abruzzo si potenzia con l’arrivo di due nuovi treni elettrici ETR 104 “Pop”, destinati ai servizi pendolari. Con queste nuove unità, salgono a dodici i convogli già operativi sul territorio, mentre ulteriori treni sono previsti nei prossimi mesi grazie agli investimenti programmati.

Dal 2019 l’Abruzzo ha beneficiato di oltre 150 milioni di euro per il rinnovo della flotta regionale, con l’acquisto di 21 nuovi treni e altri in fase di progettazione nell’ambito della programmazione FSC 2021-2027.

I nuovi ETR 104 “Pop” garantiscono prestazioni elevate e standard moderni: velocità fino a 160 km/h, capacità di 530 passeggeri, riduzione dei consumi energetici del 30% e materiali riciclabili al 97%. A bordo sono presenti Wi-Fi, prese USB e di corrente, climatizzazione intelligente, illuminazione LED, videosorveglianza e spazi dedicati a biciclette e persone con mobilità ridotta.

L’introduzione di questi convogli migliora affidabilità, puntualità e qualità del servizio ferroviario regionale, rafforzando il ruolo del trasporto pubblico come infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e lo sviluppo del territorio.