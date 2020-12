Carcere Vasto, Bocchino (Lega) su consegna Safe gate pro

VASTO – “Il Safe gate pro è già funzionante presso la Casa Lavoro: un tunnel con nebulizzazione ad ultrasuoni che permette in completa autonomia e sicurezza di igienizzare piccoli e grandi ambienti, persone e cose e, tra l’altro,consente di controllare la temperatura“ lo dichiara Sabrina Bocchino, consigliere regionale (Lega), a seguito della cerimonia di consegna del macchinario avvenuta il giorno della Vigilia di Natale, che scrive “Il sistema di igienizzazione, è bene ricordarlo, è frutto di un mio emendamento al progetto di legge n.136/2020, deliberato dal Consiglio regionale, che prevedeva un contributo di euro 2500,00 ; un’azione necessaria finalizzata alla prevenzione ed al contenimento dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19. Ringrazio per la disponibilità e per la collaborazione Giuseppina Ruggero, direttore della Casa Lavoro, e Gianluca Benegiamo, comandante del reparto della Polizia penitenziaria” conclude la Bocchino.

