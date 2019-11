Wiki Loves Abruzzo, i vincitori dell’edizione 2019

Wiki Loves Abruzzo 2019 sale sul podio nazionale del concorso Wiki Loves Monuments in Italia. Nove sono le foto finaliste scelte dalla giuria in Abruzzo, fra queste una è la decima finalista italiana

REGIONE – Nove foto, nove autori, hanno vinto la seconda edizione di Wiki Loves Abruzzo, scelti fra 162 foto caricate da 22 fotografi. Il contributo dato dai fotografi è stato molto importante perché hanno celebrato la bellezza dell’Abruzzo secondo prospettive personali e particolari, hanno contribuito ad arricchire il database mondiale Commons (progetto di Wikimedia Foundation) rilasciando le fotografie con licenza CC BY SA 4.0, consentendo quindi ai fruitori di utilizzarle per le voci di Wikipedia e per ulteriori progetti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese nel mondo, con effetti anche sulla promozione del turismo. Fra le foto vincitrici in Abruzzo, una è stata selezionata dalla giuria nazionale per il decimo posto nella classifica italiana e parteciperà alla competizione internazionale Wiki Loves Monuments.

La giuria di Wiki Loves l’Abruzzo, l’edizione abruzzese del concorso internazionale Wiki Loves Monument nella sua edizione italiana grazie a Wikimedia Italia, ha scelto le foto vincitrici del concorso. Salgono sul podio in Abruzzo con foto dedicate a monumenti di comuni e a paesaggi di riserve naturalistiche:

prima classificata: “Il bacio degli antichi” – Oasi WWF Gole del Sagittario, Comune di Anversa degli Abruzzi – di Marco Vitucci; seconde classificate ex aequo: “Palazzo ducale interno” – Comune di Atri – di Alessia Vallese; “Un ingresso storico, dalla porta di S. Pietro verso la passeggiata archeologica” – Comune di Vasto – di Roberto Verolino; terze classificate ex aequo: ”I resti della Chiesa di San Pietro lungo la Passeggiata archeologica in Via Adriatica” – Comune di Vasto – di Andrea Lucente; “Nebbiolina sull’Oasi” – OASI WWF riserva naturale dei Calanchi di Atri, Comune di Atri – di Gino Marcone, foto che rientra fra le dieci finaliste in Italia con la decima posizione; quarte classificata ex aequo: “Villa comunale di Guardiagrele” – Comune di Guardiagrele – di Ivan De Lucia; “Brillanti nuvolette sulla Torre” – Comune di Tortoreto – di Loredana Firmani; quinta classificata: “Le Sorgenti del Pescara e il suo canneto in una splendida giornata d’estate” (Riserva Naturale Sorgenti Del Pescara, Comune di Popoli) di Gianni Colangeli; sesta classificata: “Sguardo alla torre” – Comune di Tortoreto – di Angelo Rocco Stama.

I vincitori saranno premiati a dicembre durante un evento dedicato alla fotografia, ai beni culturali, al turismo, ai progetti Wikimedia.

Wiki Loves Abruzzo è organizzato per il secondo anno dalla coordinatrice regionale Abruzzo Wikimedia Italia, Carla Colombati (bibliotecaria accademica), con il supporto degli abruzzesi Lorenzo Marconi (ingegnere – wikipediano admin), e soci Wikimedia Italia Pietro Valocchi (ingegnere – wikipediano), Dimitri Bosi (bibliotecario e curatori di archivi fotografici), Anastasia Nespoli (laureata beni culturali).

Sono membri della giuria: i soci Wikimedia Italia Carla Colombati, Dimitri Bosi, Anastasia Nespoli, con esperti di fotografia e beni culturali, quali Luciano Adriani (giornalista fotografo de “Il Centro- Quotidiano d’Abruzzo), Emanuela Amadio (docente di fotografia e founder di Case di Fotografia), Eugenia Casamassima (ingegnere specializzanda, reporter di viaggi), Maurizio Colasanti (direttore di orchestra), Marco De Angelis (delegato FIAF della provincia di Pescara – Presidente Associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi di Pescara), Romano Visci – BFI (Benemerito della Fotografia Italiana – Delegato FIAF Provincia di L’Aquila -Membro dell’Ordine Giornalisti Abruzzo) e Fabio Accorrà (travel blogger, fotografo e scrittore).

Si ringraziano per i premi messi a disposizione gli sponsor Associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi di Pescara, D’Eugenio Vini – La vecchia Distilleria, Tenuta Terra Viva, Guardiagrele Opera, Parco Naturale Maiella Group, ig_laquila_; per la partnership Case di Fotografia e il Polo museale civico di Giulianova con il direttore t.s. Sirio Pomante per la consulenza scientifica; gli amministratori e titolari di enti pubblici e privati che hanno collaborato al progetto con le delibere dei beni elencati nella lista Wiki Loves Monuments dedicata all’Abruzzo.