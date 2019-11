Chiesa Santa Maria in Valleverde, restaurati tre affreschi rinascimentali

Domenica 1° dicembre verranno svelati al pubblico. Falcone: “Un angolo d’Italia che merita di essere riscoperto e valorizzato per le sue eccellenze”

CELANO – Un restauro a lungo atteso, fortemente auspicato e che oggi, grazie al contributo del 2×1000 dell’Ancos di Confartigianato, sezione di Avezzano, è finalmente divenuto realtà. Si tratta di tre affreschi rinascimentali presenti all’interno della cappella della “Madonna della Misericordia” della chiesa di Santa Maria in Valleverde di Celano raffiguranti “La morte della Vergine”, “Lo sposalizio della Vergine”, e “S. Girolamo”. Un patrimonio artistico e culturale a lungo abbandonato all’usura del tempo e che ora, finalmente, verrà riconsegnato alla Marsica con rinnovato splendore.

L’opera di restauro è stata resa possibile dalla perfetta sinergia tra l’Ancos e SABAP – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi dell’Abruzzo, che all’inizio dell’anno hanno affidato i lavori alla dott.ssa Catia Cutigni, esperta restauratrice che, con entusiasmo, passione e professionalità si è dedicata alla cura dei tre dipinti murari realizzati dal pittore veneziano Paolo Zoppare nel 1559. Distacchi dell’intonaco e dell’intonachino dal supporto murario, perdita di pellicola pittorica e gravi lesioni sulla superficie muraria erano solo parte della tipologia di interventi necessari a consolidare i tre pregiati affreschi.

“Esprimo soddisfazione e orgoglio, a nome di tutto il direttivo Ancos di Confartigianato, per aver contribuito a realizzare il restauro di questi tre preziosi affreschi che finalmente potranno essere riconsegnati alla città di Celano” afferma il dott. Federico Falcone, segretario provinciale Ancos “la Marsica è terra ricca di storia, di tradizioni e di retaggi culturali che affondano le loro radici nei secoli addietro. Un angolo d’Italia che merita di essere riscoperto e valorizzato per le sue eccellenze. L’arte è una di queste. Ringrazio pubblicamente la Soprintendenza e la dott.ssa Catia Cutigni per il prezioso lavoro svolto e, con l’occasione, rivolgo alla cittadinanza l’invito a partecipare alla presentazione delle suddette opere”.

Questa domenica, 1 dicembre, infatti, i tre affreschi verranno svelati agli occhi di cittadini, turisti e curiosi. L’appuntamento è alle ore 18:00 all’interno della chiesa di Santa Maria in Valleverde di Celano alla presenza delle locali istituzioni, dei vertici provinciali e nazionali dell’Ancos di Confartigianato, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi dell’Abruzzo, dei rappresentanti della curia e di coloro che vorranno partecipare.