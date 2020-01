Stadio oggi in concerto a Pescara per il 1° gennaio 2020

Grande attesa per il primo concerto del nuovo anno a Pescara. Dalle ore 19 saranno sul palo allestito nell’area di risulta adiacente la stazione ferroviaria

PESCARA – Sarà un primo dell’anno 2020 ricco di spettacoli a Pescara. Dopo il Capodanno 2020 tra musica e divertimento, un altro appuntamento da non perdere nel cuore della città. Dalle ore 17 infatti, sul palco allestito nell’area di risulta si parte con i comici di Made in Sud con Enzo e Sal, Radiorocket, le ragazze di S EX and The Sud e la comica coppia P EPPE Laurato e Rosaria Miele. A seguire dalle 19 circa spazio alla grande musica degli Stadio che per circa due ore ci conduranno in un viaggio nei loro 40 anni di musica. Ingresso gratuito.

Tanti i brani indimenticabili della band da “Acqua e Sapone” a “Chi te l’ha detto?”, da “La faccia delle donne” a “Un volo d’amore”, “Dammi 5 minuti” passando per “Equilibrio instabile”, “Lo Zaino”, “Muoio un pò” e tanti altri. Tra le produzioni più recenti quelle dell’album Miss Nostalgia del 2016 con brani come “Un giorno mi dirai” disco d’oro e vincitore di Sanremo 2016.



BIOGRAFIA

Gli Stadio si formano a Bologna nel lontano 1977 e hanno una lunga genesi progressiva come band di accompagnamento di Lucio Dalla. Del primo periodo sono due tra i brani più conosciuti della band: “Grande figlio di puttana” e “Chiedi chi erano i Beatles“. Il 1983 vede l’uscita su 45 giri di uno dei brani che segnerà indelebilmente la loro carriera: Acqua e sapone, per l’omonimo film di Carlo Verdone. Ottengono successo con due brani arrivati ultimi in atltrettante edizioni del Festival di Sanremo: Allo stadio nel 1984 e Canzoni alla radioi ne 1986. Degli anni ’90, quando si verifica lo strappo con Lucio Dalla, sono “Stabiliamo un contatto”, “Un disperato bisogno d’amore” e la raccolta “Ballate fra il cielo e il mare”.

Il 31 ottobre 2003 esce la doppia raccolta “Storie e geografie” mentre negli Anni 2005-2006 pubblicano il doppio album “Canzoni per parrucchiere Live Tour“. Il 20 marzo 2009 esce “Diluvio Universale“, album che prende il nome dalla title-track scritta con Vasco Rossi e che contiene anche la sferzante “Benvenuti a Babilonia”, canzone di denuncia sociale. L’album e’ preceduto dall’uscita del singolo “Gioia e Dolore”. Sull’onda del successo dell’album “Diluvio Universale e dell’omonimo tour teatrale, ne segue il “Benvenuti a Babilonia Tour”.

Dopo oltre due anni di attesa, nel 2011, gli Stadio pubblicano “Diamanti & Caramelle”, anticipato a fine agosto da “Gaetano e Giacinto”, dedicata a due uomini di sport e lealtà come Scirea e Facchetti. Nel 2012, arriva in radio il singolo “I nostri anni”, con la partecipazione di Fabrizio Moro. Il 2013 è l’anno de “I nostri 30 anni Tour; il 2014 quello della raccolta di ballate “Immagini del vostro amore”. Il 2016 vincono il Festival della Canzone Italiana di Sanremo per la quinta volta e vincono con il brano “Un Giorno Mi Dirai”, che anticipava il nuovo album di inediti “Miss Nostalgia”.

Modifiche alla viabilità

Per consentire un ordinato svolgimento del concerto il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Sono stati vietati:

transito, sosta e di fermata con rimozione forzata (a eccezione dei mezzi di supporto della manifestazione) sulla parte di area di risulta compresa tra il terminal bus e l’area di pertinenza del “G Hotel”;

transito, sosta e fermata con rimozione forzata sul tratto di via Bassani-Paone compreso tra via Michelangelo e il sottopasso lato sud della stazione ferroviaria, in entrambe le direzioni, compresa l’area di parcheggio prospiciente il lato mare;

transito nel sottopasso ferroviario lato nord della stazione ferroviaria;

sosta e fermata con rimozione forzata nel sottopasso ferroviario lato sud della stazione ferroviaria;

transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di corso Vittorio Emanuele II compreso tra la rotatoria in via Michelangelo e l’incrocio con via Genova;

uscita in piazza della Repubblica per i mezzi che utilizzeranno la restante parte dell’area di risulta;

transito e sosta consentiti nel tratto della strada parco compreso tra via Muzii e via Cavour.