Avviso ASL: selezione infermieri per gli Ospedali di Comunità

TERAMO – La ASL ha pubblicato un avviso pubblico, per titoli e prova, finalizzato alla formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato di Infermieri (Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari), da destinare ai nuovi Ospedali di Comunità (ODC) in fase di attivazione nelle sedi di San Valentino, Città Sant’Angelo e Montesilvano.

L’iniziativa è stata avviata in esecuzione della deliberazione n. 433 del 25/03/2026, che autorizza l’avvio della procedura selettiva in linea con il CCNL Comparto Sanità del 27/10/2025. L’obiettivo è dotare le strutture territoriali di personale qualificato, in vista dell’apertura degli Ospedali di Comunità previsti dal modello di sanità territoriale potenziato dal PNRR.

Chi può partecipare

L’avviso è rivolto a infermieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che saranno valutati attraverso:

titoli (formativi e professionali)

prova selettiva, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

La graduatoria risultante sarà utilizzata per assunzioni a tempo determinato, in base alle esigenze delle tre sedi ODC.

Le sedi interessate

Gli infermieri selezionati saranno assegnati agli Ospedali di Comunità di:

San Valentino

Città Sant’Angelo

Montesilvano

Strutture che avranno un ruolo strategico nel rafforzamento dell’assistenza territoriale, con particolare attenzione alla gestione dei pazienti cronici, alla continuità assistenziale e al supporto post‑ricovero.

Scadenza

Le domande devono essere presentate entro l’11 aprile 2026.

Tutte le informazioni, i requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili nel bando pubblicato sul sito istituzionale della ASL.