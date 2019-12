Natale 2019, gli auguri di Avis Pescara

PESCARA – Il regalo di Natale più bello non è altro che la donazione del nostro sangue. Nel giorno di Natale, l’AVIS Comunale di Pescara vuole augurare un felice e sereno Natale a tutte le persone, invitandole ad andare a donare.

A Natale e non solo “Il miglior dono di Natale? Il nostro sangue per gli altri– ha sottolineato il presidente dell’Avis Pescara Vincenzo Lattuchella –. Un gesto che racchiude l’essenza di quei valori di solidarietà e altruismo che, in questo periodo e non solo, caratterizzano i nostri volontari e la nostra storica associazione”. “Un gesto – prosegue Lattuchella – che vale più di ogni regalo che si possa immaginare. Donare è un gesto eroico, profondo e di grande generosità e sarebbe un regalo graditissimo”.