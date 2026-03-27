Earth Hour 2026: il WWF spegne monumenti in Abruzzo per la crisi climatica

REGIONE – Earth Hour 2026, la grande mobilitazione globale del WWF per clima e natura, torna sabato 28 marzo alle 20:30 con lo spegnimento simbolico di monumenti in Italia e nel mondo. Per la prima volta si spegnerà anche la Fontana dell’Acqua Paola (Fontanone) al Gianicolo, in occasione dei 60 anni del WWF Italia. Hanno già aderito circa 160 comuni, tra cui 13 capoluoghi di regione.

L’iniziativa richiama l’attenzione sull’urgenza della crisi climatica, con il 2025 registrato come uno degli anni più caldi di sempre e una temperatura media globale superiore di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Il WWF invita cittadini, istituzioni e imprese a partecipare spegnendo le luci per 60 minuti o dedicando l’ora ad attività a favore dell’ambiente.

L’organizzazione chiede inoltre ai Comuni di vietare la pubblicità dei combustibili fossili negli spazi pubblici, seguendo l’esempio di Firenze e di alcune capitali europee, e sollecita l’approvazione di una Legge nazionale sul Clima. Con la petizione “Zero scuse sul clima”, il WWF punta a rafforzare l’azione climatica italiana.

Patrocini e riconoscimenti

Anche quest’anno Earth Hour ha ricevuto il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ed è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Spegnimenti ed eventi in Abruzzo

Grande l’adesione ad Earth Hour in Abruzzo! Tutti i capoluoghi di provincia partecipano a L’Ora della Terra: a L’Aquila sarà spenta la Fontana Luminosa, a Pescara la Torre Civica, a Teramo la Fontana dei Due Leoni, a Chieti le luci di piazza G.B. Vico.

Hanno già confermato l’adesione i Comuni di Alba Adriatica, Anversa degli Abruzzi, Atessa, Atri, Casoli, Civitella del Tronto, Colonnella, Corropoli, Crognaleto, Fossacesia, Francavilla al mare, Guardiagrele, Lanciano, Montorio al Vomano, Mosciano Sant’Angelo, Pineto, Ripa Teatina, Roseto Degli Abruzzi, Sant’Omero, Spoltore, Tollo, Torano Nuovo, Tortoreto, Turrivalignani, Vasto.

Aderiscono il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il Parco Nazionale della Maiella e l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, con lo spegnimento delle luci delle proprie strutture e il Museo Universitario di Chieti.

Programma degli eventi del 28 marzo

Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Calanchi di Atri

Ore 20:30 Spegnimento delle luci di P.zza Duchi Acquaviva

Ore 20:45 Osservazione astronomica con l’astrofilo Marco Piselli

Per tutta la serata sarà presente Agata con i suoi tarocchi.

Evento in collaborazione con L’Associazione “L’Istrice”

Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario – Anversa degli Abruzzi

Ore 18:00 Infopoint P.zza Belprato

INTRECCI DI PACE – Laboratorio creativo per un mondo di pace

A seguire: spegnimento luci della piazza e foto di rito

Evento organizzato in collaborazione con: Comune di Anversa degli Abruzzi, “I Parchi Letterari”, CESC Project, Servizio Civile Universale

Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Lago di Serranella”

Ore 16:00 – 17:30 Centro Visite della Riserva, loc. Brecciaio

Piccola passeggiata lungo i sentieri della Riserva e laboratorio creativo “lanterne portatili”

(realizzazione di lanterne da esterno con materiali da riciclo)

Evento in collaborazione con “Cea Terracoste e Cea del Fiume”, Soc. Coop TERRACOSTE

Museo Universitario di Chieti

Ore 17:00 Tanzania selvaggia – Cronaca di viaggio in un territorio in bilico fra turismo e conservazione della natura. A cura di: Marcella Spaziano – WWF Abruzzo Gruppo Chieti-Pescara

Saluti:

Prof. Ruggero D’Anastasio – Direttore Museo Universitario di Chieti

Nicoletta Di Francesco – WWF Abruzzo Gruppo Chieti-Pescara

Esposizione fotografica del viaggio

Evento organizzato da: WWF Abruzzo Gruppo Chieti-Pescara e Museo Universitario di Chieti

RIexperia – Museo dell’Ambiente e dell’Economia Circolare di Atessa

Ore 16:00 Percorso interattivo – digitale CIRCOstanze Ambientali

Ore 18:00 Incontro con il Piero Di Carlo, Professore Ordinario di Fisica dell’Atmosfera e Climatologia presso l’UniCH “G. D’Annunzio”

Ore 19:00 Eco-aperitivo a lume di candela

Ore 20:00 Collegamento con evento LUMEN presso la Torre Vinaria

Ore 20:30 Appuntamento in piazza Benedetti e spegnimento luci per l’Earth Hour

Evento organizzato dal Gruppo WWF Zona Frentana e Costa Teatina ODV; RIexperia – Museo dell’Ambiente e dell’Economia Circolare; Legambiente Circolo Geo APS. In collaborazione con:

Cantina Frentana e con il patrocinio del Comune di Atessa

Civitella del Tronto

Piazza Francesco Filippi Pepe – Attività con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Campli-Civitella

Ore 18:30 Accoglienza

Ore 19:00 Percorso multisensoriale nel bosco

Ore 20:00 Letture, riflessioni e momento conviviale

Ore 20:30 Spegnimento delle luci della Fortezza di Civitella del Tronto

Evento organizzato dal Gruppo WWF Teramo con il patrocinio del Comune di Civitella del Tronto

Roseto degli Abruzzi

Ore 10:00 Cancello del Villaggio Lido d’Abruzzo

Corso Salvafratino e pulizia a mano

Evento organizzato dalle Guide del Borsacchio

Teramo

Progetto “Luce al Futuro. Creatività e sostenibilità per l’Ora della Terra” – gli studenti di una classe del liceo Giannina Milli trasformeranno materiali di scarto in creazioni artistiche da esporre nella loro scuola.

Evento organizzato in collaborazione con il Gruppo WWF Teramo

Pretoro – CEA “Il Grande Faggio”

“Nel destino: acqua, boschi e rocce” – Le vite di donne e uomini la cui esistenza è stata scandita dal “più stabile e primitivo degli elementi: la Natura”.

Escursioni narrate a Pretoro e Valle del Foro; Abbazia di San Liberatore a Maiella (2° Giorno)

Evento destinato a gruppi di famiglie ospiti del CEA

Pescara – Zona Welcome Center Piazza Salotto – “Il Bosso”

Sabato 28 marzo dalle 17:30 alle 18:30 e domenica 29 marzo dalle 11:00 alle 12:00 – laboratorio su Cambiamenti climatici.

L’aggiornamento con le adesioni dei Comuni e i programmi delle iniziative con le informazioni su eventuali costi e modalità di prenotazione è consultabile sul sito: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/earth-hour-2026/