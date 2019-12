Adriatica Press Teramo sconfitta a Cesena (82-68)

CESENA – Era sulla carta una vera e propria impresa da compiere e il pronostico ha rispettato pienamente il verdetto: l’Adriatica Press Teramo esce infatti sconfitta dal Pala Carisport di Cesena 82 a 68 inanellando così la quarta sconfitta consecutiva. Una sconfitta che, sulla carta e ragionando per paradossi, ci può anche stare visto che la formazione romagnola è l’unica, insieme alla Bakery Piacenza, ad aver mantenuto l’imbattibilità casalinga e che ai biancorossi ha pesato e non poco l’assenza del giocatore con più esperienza ovvero Federico Lestini, out per il turno di squalifica rimediato con l’espulsione nel match precedente contro Ancona.

C’è da registrare il solito impegno e la solita abnegazione messa in campo da Di Bonaventura (autore di 30 punti e 10 rimbalzi) e compagni, fattori però che in questo momento non riescono ad incidere in maniera decisiva sul parquet, soprattutto se si affrontano le squadre di primissima fascia come appunto Cesena.

Per quanto riguarda il match, l’equilibrio c’è stato sostanzialmente nel primo quarto – con il Teramo bravo nell’approfittare dell’approccio soft dei padroni di casa – e nella prima metà della seconda frazione. Da lì in poi le tigri romagnole hanno decisamente cambiato marcia grazie alla difesa arcigna dell’ex Papa e Trapani e alle realizzazioni offensive di Scanzi e Planezio.

Il secondo tempo è stato un lungo garbage time che si è concluso con il punteggio di 82 a 68 per Cesena. Adesso ci sarà la pausa natalizia che sarà sicuramente utile per ricaricare le batterie a livello fisico e mentale. Il campionato riprenderà domenica 5 gennaio e l’Adriatica Press ospiterà al Palaskà Faenza, reduce da una vittoria importante nello scontro diretto contro Giulianova. Inutile dire che sarà un match da vincere a tutti i costi, il campionato non fa sconti (vedi le vittorie di Porto Sant’Elpidio, Ancona e della stessa Faenza) e bisogna assolutamente tornare a fare punti per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica.

TABELLINO

CESENA- ADRIATICA PRESS TERAMO BASKET 82-68 (21-16, 28-13, 18-18, 15-21)

Cesena: Brkic 3, Frassineti 10, Scanzi 14, Chiappelli 8, Papa 13, Hajrovic 10, Battisti 3, Planezio 14, Trapani 7, Rossi, Guidi ne. Coach: Michele Belletti

Adriatica Press Teramo: Montanari 17, Forte, Banach 5, Del Sole 2, Di Bonaventura 30, Melchiorri 6, Matic 8, Massotti, Rossi, Cucchiaro. Coach: Manuel Cilio