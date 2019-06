Metanoia, tour estivo 2019: dove e quando, le date

TORTORETO – I Metanoia hanno fatto uscire le date del tour estivo sulle loro pagine social, continua “L’equilibrio dei numeri primi tour”, la serie di concerti che vedrà la giovane band abruzzese impegnata nella presentazione dell’album da cui prende il nome il tour.

Questo disco, il primo dei Metanoia, ha ricevuto molti consensi da parte di addetti ai lavori e fan che hanno reagito in maniera positiva al primo lavoro discografico, all’interno dell’album troviamo “Colombo” e “L’arte di essere se stessi“, i due singoli che sono rimasti rispettivamente 5 e 4 settimane in classifica nazionale affianco di nomi come Ligabue, Renga, Il Volo e Ramazzotti.

IL TOUR ESTIVO

Il tour prenderà vita il 16 giugno in casa a Tortoreto, alla Festa Della Birra, dove i Metanoia avranno l’onore di aprire ai Queen of Bulsara, cover band dei mai dimenticati Queen. La band approderà poi a Comunanza di Ascoli presso il Mckensie Old Pub il 22 giugno, il 30 giugno per la prima volta ci sarà un concerto in piazza Marconi a Tortoreto interamente dedicato ai Metanoia, qui l’apertura sarà affidata a Jean Louis. Nel mese di luglio il gruppo capitanato da Enrico Romagnoli si esibirà il 5 allo Tzunami rock festival di Roseto, riconferma dell’anno precedente, il 6 al London Pub di Giulianova, il 19 al Sarakas di Giulianova e il 27 al Caffè la Cupola di Giulianova. Il tour si concluderà, se non ci saranno aggiunte, il primo di agosto a Tortoreto presso lo chalet Lato Sud. Queste sono le iniziali 8 date previste per questa estate, date che comunque rimangono in continuo aggiornamento.