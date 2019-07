Weekend Estatica con CombatRock, CoverLover e Uscitanord

Il 2, 3 e 4 agosto all’insegna della musica con i due dei format più amati e le migliori hit di Venditti, Baglioni, Zero con Fabio Ricci

PESCARA – Doppio appuntamento firmato CombatRock e CoverLover per Estatica, la kermesse in corso al porto turistico di Pescara che quest’anno festeggia il suo decennale. Venerdì 2 agosto e sabato 3, alle 21.30 (ingresso libero), si susseguiranno sul palco le cover band dei Led Zeppelin e degli Who e, il giorno seguente, i Terza Corsia, i Notte di Note e Fabio Ricci canta Zero, che renderanno omaggio ad alcuni dei migliori rappresentati della canzone italiana.

Forte del successo del video The biggest combat rock band – proiettato in prima assoluta lo scorso 26 luglio riconfermando l’alto gradimento di pubblico che non ha esitato a ricantare a squarciagola il brano You shook me all night long -, Estatica va avanti con un’altra sfida a colpi di chitarra e pura energia: gli Hop Frog, tra le migliori cover band italiane, accenderanno l’arena con le loro strumentazione vintage. La controparte è affidata ai The Substitutes, formazione che nasce proprio grazie ad Estatica. Il gruppo (che prende il nome da un brano degli Who) è nuovo di zecca e schiera sul palco Simone Flammini alla voce, Marco Pizii alla chitarra, Mattia Pompei alla batteria, Filippo Samuele al basso.

Sabato si passerà invece a CoverLover E cantava le canzoni… sesta edizione. In scaletta i Terza Corsia per Antonello Venditti, i Notte di Note per Claudio Baglioni e Fabio Ricci artista-sosia di Renato Zero per voce, movenze e costumi. È prevista mezz’ora a testa per i tre artisti, ma la terza parte potrà essere più ampia a seconda delle richieste del pubblico. Per questo si raccomanda di arrivare in anticipo, l’ingresso infatti è consentito fino ad esaurimento posti.

Estatica prosegue domenica 4 con gli Uscitanord in concerto (ingresso libero ore 21.30). Info su www.estatica-pescara.com