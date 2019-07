Notte bianca a Scafa, il programma 2019

Venerdì 2 agosto appuntamento con “Music is the answer” tra degustazioni, shopping e live music / dj set. Concerto dei Clocks

SCAFA – Torna la notte bianca a Scafa venerdì 2 agosto. La stessa si svolgerà lungo Corso primo Maggio a partire dalla Chiesa (adiacente la stazione ferroviaria) quindi Piazza Matteotti, Piazza della Repubblica e Piazza S. D’Acquisto. In programma dalle ore 20 in poi degustazioni, shopping, live music / dj set.

In particolare troveramo in Piazza S. D’Aquisto i 4 Santi con Cover&Video show oltre al dj set con Matteo Creati e Cristiano De Luca, in Piazza della Repubblica concerto live DISKO con la commerciale strumentale. Quindi tra Piazza Matteotti e Piazza della Repubblica ci sarà il concerto live dei Clocks, Coldplay tribute mentre nella zona adiacente la Chiesa serata con balli di gruppo e dj Pasquale. Ingresso gratuito.

Presenti inoltre gonfiabili per bambini a cura di Rambla animazione, giri a cavallo con pony e asinello ed esposizione rapaci a cura dell’ASD Cavalcando la Valle del Tirino oltre a un’area artigiani e i Liu.Bo, giullari di Lucera.