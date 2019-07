Fossacesia, omaggio musicale per festeggiare la Bandiera Blu 2019

FOSSACESIA – “Ancora una volta festeggiamo Fossacesia, che per la diciottesima volta consecutiva si è confermata tra le protagoniste in Abruzzo con questo prestigioso riconoscimento. É un evento per raccontare a tutti, soprattutto ai turisti che hanno scelto il nostro territorio per trascorrere le loro vacanze, l’eccellenza della nostra città e la visione che Fossacesia ha di realtà tra le più sostenibili della nostra regione”.

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, presenta così la manifestazione in programma domani sera, alle ore 21, allo stabilimento balneare Supporter Beach, di Fossacesia Marina, per la festa della Bandiera Blu 2019. A differenza degli anni passati, è cambiata non solo la location ma anche le modalità dell’evento. Infatti, la festa si svolgerà nel contesto di un dibattito sul tema “La Bandiera Blu, il programma per lo sviluppo sostenibile del turismo nelle aree costiere”, che vedrà la partecipazione oltre che del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, anche del Presidente della Di Fonzo SpA, Alfonso Di Fonzo; del Presidente della FIBA Confesercenti, Giuseppe Susi; del Presidente della Sib-Fipe Cofcommercio, Riccardo Padovano. I lavori sanno moderati dal giornalista Enrico Giancristofaro.

“Fossacesia è tra i dieci comuni abruzzesi che quest’anno hanno conseguito il vessillo a dimostrazione di un lavoro che ha saputo coagulare attorno a questo prestigioso traguardo le migliori energie anche dei territori limitrofi. La Bandiera Blu è la conclusione di un percorso importante che rappresenta un marchio riconoscibile e per questa ragione abbiamo ritenuto promuovere un dibattito attraverso il quale iniziare a sviluppare ed approfondire gli aspetti di un turismo in crescita sulla Costa dei Trabocchi, anche alla luce di una forte domanda di turismo sostenibile come strumento per affermare benessere e qualità della vita”.

Nella stessa serata di domani, giovedì 1 agosto, alle ore 21,30, nella piazzetta Bancomat sul Lungomare, musica per festeggiare il prestigioso riconoscimento con Bagg in concerto “Omaggio dei Cantautori Italiani al Mare”.