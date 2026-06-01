World Gluten Free Beer Awards 2026: l’Abruzzo conquista due ori e un argento con ANBRA

L’AQUILA – L’Abruzzo torna protagonista nel panorama brassicolo internazionale grazie ai risultati ottenuti al World Gluten Free Beer Awards 2026, il concorso dedicato esclusivamente alle birre artigianali senza glutine. Alla tredicesima edizione, ospitata domenica 31 maggio all’interno di RiminiWellness, la regione ha conquistato tre podi complessivi: due medaglie d’oro e una d’argento, tutte firmate da ANBRA – Anonima Brasseria Aquilana.

Un risultato che colloca l’Abruzzo al secondo posto nel medagliere regionale, subito dietro la Campania, e che conferma la capacità del birrificio aquilano di distinguersi in categorie molto diverse tra loro, segno di una ricerca brassicola matura e di una qualità ormai riconosciuta anche fuori dai confini regionali.

Un’edizione da record per partecipazione e qualità

La cerimonia di premiazione si è svolta alla Body&Mind Arena di RiminiWellness, dove sono stati annunciati i vincitori di un’edizione che ha registrato numeri mai raggiunti prima: 101 birre iscritte, provenienti da 38 birrifici, suddivise nelle otto categorie ufficiali del concorso.

Il World Gluten Free Beer Awards, fondato nel 2013 dal giornalista e Unionbirrai Beer Taster Alfonso Del Forno, è stato il primo concorso internazionale dedicato esclusivamente alle birre artigianali gluten free. Oggi rientra nella galassia “Birra dell’Anno” di Unionbirrai, l’associazione che rappresenta i piccoli birrifici artigianali indipendenti italiani.

Le valutazioni sono state effettuate tramite degustazioni alla cieca, condotte da una giuria composta da Unionbirrai Beer Tasters, giornalisti ed esperti del settore, garantendo imparzialità e rigore tecnico.

Del Forno: “L’Abruzzo tra i protagonisti più interessanti dell’edizione”

«Il risultato dell’Abruzzo è tra i più interessanti di quest’anno – spiega Alfonso Del Forno – perché arriva da un birrificio capace di imporsi in stili molto diversi: una bassa fermentazione, una birra scura e una proposta pensata per l’abbinamento con la pizza margherita. È la dimostrazione che il gluten free non è più una nicchia tecnica, ma un terreno su cui i birrifici possono esprimere identità e qualità».

I premi conquistati da ANBRA

L’Anonima Brasseria Aquilana porta a casa tre riconoscimenti di grande peso:

-Oro nella Categoria 1 (Lager, Helles e simili) con Regal, una bassa fermentazione pulita e impeccabile.

-Oro nella Categoria 7 (birre scure) con Frank, una proposta che si è imposta tra Stout, Porter, Schwarzbier e Dark Lager.

-Argento nel Premio speciale “Birra in Tavola” con Loose, selezionata tra le migliori birre gluten free in abbinamento alla pizza margherita.

Accanto al concorso principale, l’edizione 2026 ha previsto anche due premi speciali:

“Birra in Tavola”, realizzato con 10 Diego Vitagliano Pizzeria, dedicato all’abbinamento con la pizza margherita.

“Beer & Pizza Social Award”, in collaborazione con Amonoglù e Sacar Forni, che ha coinvolto content creator del mondo gluten free nella valutazione di gusto ed estetica delle birre in lattina.

Un anno simbolico per la birra artigianale italiana

Il World Gluten Free Beer Awards si inserisce nel percorso di valorizzazione della birra artigianale promosso da Unionbirrai, che nel 2026 celebra i 30 anni del movimento brassicolo italiano con il progetto nazionale “Buona questa Birra!”, fatto di cotte collettive e produzioni condivise in tutta Italia.

Per l’Abruzzo, i risultati di quest’anno rappresentano un ulteriore riconoscimento della qualità raggiunta dai birrifici regionali e della loro capacità di innovare anche nel segmento gluten free, oggi sempre più competitivo e ricco di sperimentazioni