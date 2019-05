Maggio Teatino 2019, il calendario degli eventi

MAGGIO TEATINO 2019 – CALENDARIO

dal 1 al 26 maggio: Antistadio Angelini – Tradizionale Luna Park in occasione delle festività del Santo Patrono

dal 2 a 8 maggio: Museo C.Barbella – Mostra Fotografica ” Abruzzo – Punti di Vista ” 40 opere del fotografo Mario Di Martino

2 maggio

17:00 Scuola Media “G. Mezzanotte “, Piazza Carafa – Incontro Aperto “Il centro storico di Roma patrimonio dell’Umanità. Un itinerario tra Michelangelo, Caravaggio e Bernini. ” a cura del FAI delegazione di Chieti e Comitato promotore CLUB per l’UNESCO di Chieti

18:00 Hotel Iacone – “A tavola con Papa Francesco – Il Cibo nella vita di Jorge Mario Bergoglio“ presentazione dell’Autore Roberto Alborghetti a cura della Parrocchia XII Apostoli in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo 3 di Chieti

3 maggio

10:00 Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj – “La Scultura Preromana materiali e tecniche scultoree, problemi archeologici e nuovi obiettivi di conoscenza . MANda ” Incontro studio per festeggiare i 60 anni del Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo a cura dei Musei Archeologici d’Abruzzo: Villa Frigerj e La Civitella

14:00 Museo de La Civitella -“La Scultura Preromana materiali e tecniche scultoree, problemi archeologici e nuovi obiettivi di conoscenza. MAN ” Incontro studio per festeggiare i 60 anni del Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo a cura dei Musei Archeologici d’Abruzzo: Villa Frigerj e La Civitella

17:30 Liceo Classico G.B. Vico, ” Sala Carpineto ” – Chieti torna al Cinema, rassegna cinematografica Il cielo sopra Berlino di W. Wenders a cura di Ass. Culturale Sacro e Profano, Ass. AELMA, Ass. Meridiani e paralleli Onlus, Ass. Culturale La Casa di Pina , Ass. Musicale Culturale “ARABONA“ – Ingresso Libero –

4 maggio

9:30 – 11:00 Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj – Raduno Morgan Club Italia in Abruzzo raduno automobilistico di auto d’epoca con sfilata in Corso Marrucino a cura di Morgan Club Italia_Abruzzo

16:00 – 19:00 Scuola secondaria di 1° “Vicentini_Della Porta ” , via Arniense 2 -“Viaggio alla scoperta dei tesori della Città“ mostra ed evento conclusivo delle attivita scolastiche 2019 a cura dell’ Istituto Comprensivo 2 di Chieti

18:00 – Museo Universitario di Chieti – “Vita di una donna tra la scienza e l’amore, il coraggio di essere donne di scienza ieri, oggi e domani “ spettacolo teatrale degli alunni del Liceo Scientifico F.Masci di Chieti, scrittura scenica Carla Di Filippo, adattamento e regia Giuliana Antenucci

21:00 – Teatro Auditorium Supercinema – Spettacolo di beneficenza con la partecipazione di ’NDUCCIO a cura dell’Associazione di Volontariato “I Bambini Visti dalla Luna” Onlus

5 maggio

10:30-16:00 Centro Storico – XII edizione della “ Festa del Majo “ corteo animato da balli e canti tradizionali con partenza da Piazza San Giustino e conclusione alla Villa Comunale a cura della Associazione Onlus ” Camminando Insieme ”

14:00- 20:00 Esedra ex Pescheria - “ Sogni “ estemporanea di pittura dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Chieti a cura del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Chieti

19:15 Chiesa di S.Antonio Abate – XXII edizione del “MAGGIO ORGANISTICO TEATINO“ concerto per organi e archi ENSEMBLE “LABIRINTO ARMONICO” I concerti per organo e archi di Michel Corette. Organo: M° Walter D’Arcangelo, M° di concerto: Pierluigi Mencattini a cura dell’Associazione Organistica ” Adriano Fedri “

7 maggio

11:00 Sala Consiliare della Provincia di Chieti – “ Mò Vi Mento – Lira di Achille “scritto da Francesco Gagliardi, con la prefazione di Francesco Carrassi, Direttore de “La Nazione” e “Il Telegrafo”, edito da Armando Curcio Editore, presentazione dell’Autore Francesco Gagliardi. Il libro è tratto dall’omonimo film che uscirà nelle sale cinematografiche di tutta Italia a partire da giovedì 16 Maggio 2019

17:30 Museo C. Barbella – “ Incontri del Martedì “ conferenza del Prof. Enrico Miccadei : Il Mare Adriatico: Ieri, oggi e domani a cura del Rotary Club di Chieti

8 maggio

17:00 Auditorium del Rettorato Università G. D’Annunzio - “ CHIETE ME, LU BENE CHE TE VOJE “ spettacolo finale del progetto “MUSICANTEATRANDO”, celebrazione delle tradizioni popolari della Città con interventi recitati in dialetto. Ospiti speciali: Giovanni Miccoli, Valentina Marusco, Francesca Maria D’Antonio, Elena Cilli e Francesco Pasquini a cura dell’Associazione TheaRte

9 maggio

11:00 Teatro Marrucino - “COLTIVIAMOCI – INSIEME SI PUO’ “ presentazione del progetto sociale dell’Associazione Domenico Allegrino

17:00 Scuola Media “G. Mezzanotte “, Piazza Carafa – Inaugurazione della Mostra : ” Un paesaggio senza confini: il Tratturo” la Mostra rimarrà esposta al pubblico sino al 23 maggio con i seguenti orari : da lun a sab 9-13 , mar e gio 15- 17 a cura del FAI delegazione di Chieti e Comitato promotore CLUB per l’UNESCO di Chieti

18:00 Atrio del Comune di Chieti ex Banca d’Italia - “ I Valignani a Chieti . Mille anni di storia “ presentazione dell’Autore Raffele Bigi

10 e 11 maggio

Piazza San Giustino, Piazza Trento e Trieste, Viale IV Novembre – Tradizionale Fiera del Santo Patrono ( il 10 apertura dalle ore 18:00 alle 24:00, l’11 dalle ore 9:00 alle 24:00 )

10 maggio

16:00- 19:00 Centro Storico – Esibizione e sfilata della Banda Città di Chieti per le vie del Centro Storico diretta dal M° Marco Vignale

16:30-19:00 Museo C. Barbella - “Di chi si dirà che tu sei “ incontro aperto con i ragazzi del Liceo Scientifico F.Masci…..digressioni sul tema dell’amore nella Roma repubblicana con incursioni nella letteratura italiana

18:00 Cattedrale di San Giustino - Santa Messa concelebrata presieduta da S.E.Mons.Arcivescovo Bruno Forte

19:00- 20:00 Centro Storico - Processione del Santo Patrono la processione sarà accompagnata dalla Banda Città di Chieti e dal Gruppo Storico Il Camerlengo di Civitas Theatina a cura di Teate Nostra

21:00 Piazza San Giustino - La Storia siamo noi……. spettacolo musicale con la partecipazione di: PERFETTI SCONOSCIUTI Fiorella Mannoia cover band, THE SWEETEST TABOO Sade tribute band, GOSPEL SOUND MACHINE diretti dal M° Paolo Zenni a cura dell’Associazione Braccialetti Blu Diabete

21:00 Piazza Malta – Festa dell’orgoglio Nero Verde festeggiamenti per la promozione della squadra Chieti Calcio in serie D a cura dell’Associazione Zona 89

11 maggio

9:00- 21:00 L.go Martiri della Libertà – Pigotta for Unicef raccolta fondi per il progetto ” Ogni bambino e’ Vita ” a cura dell’UNICEF

10:00 Villa Comunale – Esercitazione Nazionale Unità Cinofile Molecolare a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri

10:00- 13:00 Villa Comunale – “BUON COMPLEANNO CHIETI” celebrazione della “nascita mitologica” della Città che compie 3200 anni a cura di Centro Studi Spezioli, FIGE, CIPAS-Presidenza Nazionale Associazione Editori Abruzzesi, Teate Nostra, Abruzzo Tourism, Club d’Achille, Associazione Marrucina Italiana – Grecia, Mondoverde, Pro Loco Teate, Università Popolare d’Abruzzo e Molise, Compagnia Teatrale FITA “I Marrucini ”

11:30 Cattedrale di San Giustino - Santa Messa concelebrata presieduta da S.E.Mons.Arcivescovo Bruno Forte

16:30-20:00 P.le S. Anna, Via P. Alessandro Valignani, Esedra ex Pescheria – Il Palio de Lu Ricchiappe rievocazione della storica corsa dei cavalli berberi o carriera che si svolgeva nei festeggiamenti del Santo Patrono gia’ dalla metà del XVIII secolo con la partecipazione dei Quarti a cura dell’ Associazione ScopriTeate e ASD Runners Chieti

17:30 Bottega d’Arte ed Expò Room della C.C.I.A.A. – Antonello Favata Omaggio ad Artemisia Gentileschi vernissage con presentazione critica a cura di Maria Cristina Ricciardi. La Mostra e’ visitabile sino al 19 maggio dalle 17:00 alle 21:00

18:00 con replica alle ore 21:00 Teatro Marrucino – “58 sfumature di Pino” spettacolo di prosa con Pino Insegno e Federico Perrotta – Stagione di prosa Teatro Marrucino

21:15- 22:00 P.zza San Giustino - Ghost Notes in concerto

22,30- 24:00 P.zza San Giustino - Italianità con Riccardo Pomponio e la sua band , musica e cabaret

0:00 P.zza San Giustino – Estrazione della Pesca Beneficenza di San Giustino, dalle ore 9:00 i biglietti saranno venduti in una postazione/ gazebo a P.zza Vico animata da musica dal vivo e street food a cura dell’Associazione Club 54 e degli operatori commerciali cittadini

00:15- 01:00 P.zza San Giustino – Arturo Capone plays Arthur Russell ( una selezione di brani di Arthur Russell)

12 maggio

8:00- 14:00 Centro Storico – Mercato Straordinario del Venerdi’ (anticipazione del Mercato del 17 maggio che sarà sospeso in occasione del passaggio della 7° tappa del Giro d’Italia e partenza della 7° tappa del Giro E, Cicloturistica per amatori)

10:00 Villa Comunale – Esercitazione Nazionale Unità Cinofile Molecolare Associazione Nazionale Carabinieri

18:00 Gran Caffè Vittoria – Intimi Intrattenimenti Valeriano De Angelis canta VECCHIO FRAC….. da Radio Elle ai giorni nostri….canzoni, dediche, ricordi, premi a cura dell’Associazione Vecchio Frac

19:15 Chiesa di S.Chiara – XXII edizione del “MAGGIO ORGANISTICO TEATINO” concerto per organo del M° Alessandro Buffone ( Fermo ) a cura dell’Associazione Organistica ” Adriano Fedri ”

17:30 Museo C. Barbella – “Raccontami l’Abruzzo – volume secondo” presentazione dell’autrice Rita La Rovere

13 maggio

dal 13 al 19 maggio nei Plessi scolastici degli istituti Comprensivi 2 , 3 e 4 e degli Istituti Scolastici Gonzaga, Galiani-De Sterlich, Pomilio e Di Savoia – Settimana nazionale della Musica a scuola 2019 – attività musicali nell’ambito della Settimana nazionale della Musica 2019, promossa dal MIUR e dal progetto USR Abruzzo Musica a cura dell’Istituto Comprensivo 3 di Chieti (Capofila Rete per la Creatività)

11:00 Teatro Marrucino – XVII edizione Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” e XV edizione Premio speciale di giornalismo ” Nando Martellini ” a cura del Comitato Organizzatore Premio Prisco

16:00 Sala Consiliare della Provincia di Chieti – AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA QUALE IMPATTO PER L’ABRUZZO – L’analisi e i dati dello studio SVIMEZ sulla Regione Abruzzo a cura dell’ANCI Abruzzo in collaborazione con UPI Abruzzo

17:00 Foyer del Teatro Marrucino - “EUROPA: Patria comune” conferenza con la partecipazione del Dr. Cesare Di Martino, esperto di politiche europee a cura del CIF comunale, Europe Direct Chieti e Università G. D’Annunzio Chieti – Pescara

15 maggio

9:30-17:00 Aula Magna Scuola secondaria di 1° “Antonelli” - Twinning festeggiano l’Europa #maggioeuropa seminario sulle esperienze e le buone pratiche delle scuole e Twinning abruzzesi a cura . Istituto Comprensivo 3 di Chieti

17:00 Museo C. Barbella – “ Sulle Ali del Vento tra la spuma del mare “ pensieri in forma poetica, presentazione dell’Autore Francesco Palumbo

16 maggio

17:30 Museo C. Barbella – Chieti nel ’600: il rinnovamento barocco. Ascesa dei forestiero conferenza a cura dell’Associazione Culturale Sacro e Profano

17:00- 19:00 Sala di rappresentanza del Prefetto e Sala Consiliare della Provincia di Chieti - Visita guidata con Maria Paola Lupo (storico dell’arte) per conoscere le opere il suono e il sonno di Basilio Cascella ed il Christus Imperat di Valerio Laccetti site nell’appartamento privato del Prefetto, nonche’ l’allegoria di Tommaso Cascella, grande tela che adorna la Sala Consiliare della provincia di Chieti a cura dell’Associazione Culturale Trifoglio

17 maggio

9:00 Piazza San Giustino .- 1° GIRO E, Cicloturistica per amatori partenza della 7° tappa “Chieti – L’Aquila”: Piazza San Giustino, Via Chiarini, Corso Marrucino, Via Arniense, Largo Cavallerizza, Via Olivieri, Via Ciampoli

14:15 passaggio della 7° tappa del Giro d’Italia 2019: Via Ianni, P.le S.Anna, Via P.A. Valignani, Via Nicolino, Via Pietragrossa, Via F. Salomone, Via Olivieri, Via Colonnetta, P.le Marconi

17:30 Liceo Classico G.B. Vico ” Sala Carpineto ” – Chieti torna al Cinema, rassegna cinematografica Otto donne e un mistero di F. Ozon a cura di Ass. Culturale Sacro e Profano, Ass. AELMA, Ass. Meridiani e paralleli Onlus, Ass. Culturale La Casa di Pina , Ass. Musicale Culturale “ARABONA”. Ingresso Libero

18:00 Aula Magna Scuola secondaria di 1° ” Vicentini_ Della Porta “, Via Don Minzoni -Note nell’Aria concerto degli alunni delle seconde e terze, brani strumentali e vocali di colonne sonore di film e canzoni di cantautori italiani a cura dell’Istituto Comprensivo 2 di Chieti

18 maggio

7:00- 15:00 Centro Storico – Giornata della Scienza – 7° edizione con la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Chieti a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Chieti

dalle ore 16:00 del 18 maggio alle ore 16 del 19 maggio – LA CITTA’ CHE LEGGE – 24 ore in viaggio con i Libri, Maratona di Lettura – Teatro Marrucino a cura della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, il Teatro Marrucino, il Giardino delle Pubbliche Letture, Comitato Cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti.

18:00 Bottega d’Arte della C.C.I.A.A. – “Le Dame, i Cavalier, l’Arme e gli Amori” danze, costumi, conferenze, letture dal Medio evo al Rinascimento a cura dell’Associazione Le Armonie Marrucine

19:00 Cattedrale di San Giustino – Concerto per il Quarantennale del Coro Selecchy Missa Brevis di Jacob de Haan – Coro Selecchy e Orchestra di Fiati Monteverdi di Ripa Teatina

19 maggio

10:00- 21:00 Villa Comunale – FESTA dei POPOLI a cura della CARITAS Diocesana Chieti – Vasto

17:30 Residenza NONNA ANNA (Via Federico Salomone 31) – Primavera (in)canto, concerto della Confraternita Corale della Cintura

18:00 Gran Caffè Vittoria – Intimi Intrattenimenti Valeriano De Angelis canta VECCHIO FRAC….. da Radio Elle ai giorni nostri….canzoni, dediche, ricordi, premi a cura dell’Associazione Vecchio Frac

19:15 Chiesa del Sacro Cuore – XXII edizione del “MAGGIO ORGANISTICO TEATINO” concerto per organo del M° Luigi Vincenzo (Cosenza) a cura dell’Associazione Organistica ” Adriano Fedri”

21 maggio

8:30- 17:30 Museo C. Barbella – Microcredito in corso seminario di economia a cura dell’Associazione MicroLab Onlus

18:00- 20:00 Museo C. Barbella -“Io, l’amante – pensieri segreti della “puta”, che amo’ un principe, poso’ per un genio. E divenne immortale” presentazione dell’Autrice Prof.ssa Roberta Savelli a cura dell’Associazione Culturale Teate Nostra

23 maggio

16:30 Museo C. Barbella - Alla scoperta dei Tesori di Chieti visita guidata con Maria Paola Lupo, storico dell’arte : collezione Paglione, Palazzo de Sanctis-Ricciardone, Chiesa S.Chiara, Cappella Sacro Monte dei Morti, Cripta San Giustino, Teatro Marrucino, Villa Comunale, Palazzo Frigerj a cura dell’Associazione ArteMind

24 maggio

dal 24 al 26 maggio dalle ore 16:00 alle 24:00 Via Tirino - Cafè Racer Festival 2° edizione concerti, motoraduno, giochi per bambini, sfilate moto, street food, drive test Harley Davidson

9:30 – 13,30 Museo Universitario di Scienze Biomediche – Il Rotary Club di Chieti e il Rotary Club di Chieti Ovest organizzano il Convegno: Il Futuro di Chieti e nelle mani dei Teatini. Interverranno rappresentanti di tutte le Istituzioni culturali operanti in Città ( Università, Soprintendenza, Polo Museale, Teatro Marrucino, Archivi Storici ecc )

17:30- 19:00 Museo C. Barbella – Visita guidata Alla scoperta della collezione Paglione Gruppo Giovani FAI Chieti

18:00 – 20:00 Museo C. Barbella – I Colori del bello, i colori del vero presentazione del Libro dell’Autore Giulio Avocatino

17:30 Liceo Classico G.B. Vico ” Sala Carpineto ” – Chieti torna al Cinema Nella casa di F.Ozon a cura di Ass. Culturale Sacro e Profano, Ass. AELMA, Ass. Meridiani e paralleli Onlus, Ass. Culturale La Casa di Pina , Ass. Musicale Culturale ” ARABONA “. Ingresso Libero

25 maggio

9:00- 20:00 Villa Comunale - “POMPIEROPOLI “ pompieri per un giorno ….dedicato ai bambini, percorso avventura a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Onlus

9:00 Centro Storico – L’Antico in Piazza mercatino dell’antiquariato, modernariato e hobbistica

10:00 Campo Sportivo di Brecciarola – Gara di Tiro alla Targa all’aperto, 70 metri, Gara di Tiro con l’Arco a cura Federazione Italiana di Tiro con l’Arco

10:00-18:00 Bottega d’Arte della C.C.I.A.A. - “Le Dame, i Cavalier, l’Arme e gli Amori” danze, costumi, conferenze, letture dal Medioevo al Rinascmento a cura dell’Associazione Le Armonie Marrucine

18:00- 20,30 Sala Cascella della C.C.I.A.A. -“La Distanza di un abbraccio” presentazione dell’Autrice Barbara Primiterra

17:00 Museo C. Barbella – 3° Premio Nazionale Letterario ” Città di Chieti ” a cura della poetessa teatina Rosanna Di Iorio, ideatrice e promotrice del concorso

19:15 Chiesa di S.Antonio Abate – XXII edizione del “MAGGIO ORGANISTICO TEATINO” concerto per corno e organo, Corno : M° Alberto Cappiello, Organo: M° Walter D’Arcangelo a cura dell’Associazione Organistica ” Adriano Fedri “

26 maggio

10:00 Villa Comunale - Una Passeggiata nell’’800 rievocazione storica in costume a cura del FAI delegazione di Chieti e Compagnia Nazionale di Danza Storica Abruzzo

10:00 Campo Sportivo di Brecciarola – Gara di Tiro alla Targa all’aperto, 70 metri, Gara di Tiro con l’Arco a cura della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco e Arcieri Abruzzesi

17:00 Bottega d’Arte della C.C.I.A.A. - “Le Dame, i Cavalier, l’Arme e gli Amori” danze, costumi, conferenze, letture dal Medioevo al Rinascimento a cura dell’Associazione Le Armonie Marrucine

18:00 Gran Caffè Vittoria - Intimi Intrattenimenti Valeriano De Angelis canta VECCHIO FRAC….. da Radio Elle ai giorni nostri….canzoni, dediche, ricordi, premi a cura dell’Associazione Vecchio Frac

19:15 Cattedrale di San Giustino – XXII edizione del “MAGGIO ORGANISTICO TEATINO” Concerto per organo M° Marina Omelchenko ( Mosca ) Associazione Organistica ” Adriano Fedri “

27 maggio

dal 27 al 31 maggio Atrio del Palazzo della Provincia - Trasformare il nostro Mondo : Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Mostra didattica delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Chieti a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Chieti

15:30 Aula Magna Scuola secondaria di 1° ” Antonelli ” - Evento inaugurale della 3^ settimana di studio itinerante in Abruzzo e Molise per la Didattica del territorio in programma sino al 1 giugno a cura dell’Ass. sociologica per la Ricerca ed Azione in collaboreazione con Anci Abruzzo – AICCRE

17:00- 19:00 Sala Cascella e Bottega d’Arte della C.C.I.A.A. - Teate d’Autore – Mostra Collettiva d’Arte contemporanea di pittura e scultura in programma sino al 31 maggio : orari 10:00 -12:30, 17:00 – 21:00 a cura di Teatis Artibus – l’Abruzzo in Arte

28 maggio

16:30 Palazzo Lepri – Inaugurazione del 2° Festival Internazionale della Letteratura ” Città di Chieti ” e Mostra Personale di Alessia Antonini (dal 28 al 30 maggio ) con la partecipazione di M.Grazia Genova e Angela Rossi (28 maggio ), Maria Basile e Caterina Piccirilli ( 29 maggio ), Valerio Baldassarre e Italo Radoccia ( 30 maggio ) a cura dell’Associazione Culturale Arte Mind

17:30 Museo C. Barbella – “ Incontri del Martedì “ conferenza dell’Ing. Angelo Di Monte: La presenza arborea nella villa comunale di Chieti, ieri e oggi. a cura del Rotary Club di Chieti

29 maggio

10:00 Villa Comunale-“Yes We Run” 10° edizione _ Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 manifestazione sportiva per ragazzi a cura dell’ASD Let’s Run for Solidarity

13:30 Moto Giro d’ Italia 2019 percorso : partenza Ripa Teatina, Via F. Masci , Tricalle, strada vecchia per Francavilla, arrivo San Giovanni Teatino a cura del Moto Club Terni ” L.Liberati-P.Pileri “

30 maggio

17:30 Museo Universitario di Scienze Biomediche -Chieti nel ’700: percorso storico dal medioevo al ’700 conferenza a cura dell’Associazione Culturale Sacro e Profano

8:30 Stadio del baseball e scuola secondaria di 1° ” Antonelli ” – “Sport di classe ” evento conclusivo Progetti MIUR/CONI con la partecipazione degli studenti delle scuole primarie Via Amiterno, Via Lanciano, Via Pescara a cura dell’Istituto Comprensivo 3 di Chieti

17:00 Scuola Media “G. Mezzanotte “, Piazza Carafa – Incontro aperto : Leonardo ’500 in occasione della ricorrenza dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci a cura del FAI delegazione di Chieti e Comitato promotore CLUB per l’UNESCO di Chieti

31 maggio

10:00 Piazza San Giustino - “Teate Walking”_ Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 1° raduno di camminata sportiva sul percorso running city Chieti Centro a cura dell’ASD Let’s Run for Solidarity

17:30 Liceo Classico G.B. Vico ” Sala Carpineto ” – Chieti torna al Cinema, Le due inglesi di F. Truffaut a cura dell’Ass. Culturale Sacro e Profano, Ass. AELMA, Ass. Meridiani e paralleli Onlus, Ass. Culturale La Casa di Pina , Ass. Musicale Culturale ” ARABONA “. Ingresso Libero

18:00 Piazza G.B. Vico – Danzare il Mondo danze rituali dai vari continenti a cura dell’Istituto Comprensivo 4 di Chieti

21:00 Teatro Auditorium Supercinema – Spettacolo teatrale amatori a sostegno delle famiglie della parrocchia di S.Antonio Abate a cura di Alleanza Mariana “ ALMA “

2 giugno

17:00 Sala Consiliare della Provincia di Chieti – “Gran Ballo dell’Unità d’Italia” ballo in costume ottocentesco in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica a cura della Società di Danza Chieti

18:30 Auditorium delle Crocelle - Concerto dell’Amicizia Coro Selecchy, Gruppo vocale ” Il Cristallo” ( Roma ), Associazione corale ” Incanto Tollese “

3 giugno

17:00 Palazzo della Provincia – Sala Consiliare - Stato di avanzamento progetti SM@RT Teate_ Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 – Conferenza a cura dell’ASD Let’s Run for Solidarity

4 giugno

18:00 Museo C.Barbella - “Briganti della Maiella, personaggi, luoghi e avventure” presentazione dell’Autore Prof. Nunzio Mezzanotte a cura dell’Associazione Culturale Teate Nostra

5 giugno

9:00 Villa Comunale - Ensemble Strumentali ” Piccola Orchestra del Masci ” Liceo Scientifico ” F. Masci “

7 giugno

9:00 Stadio del Nuoto - TROFEO FIN ABRUZZO _ Memorial Matteo Santucci

17:30 Liceo Classico G.B. Vico ” Sala Carpineto ” - Chieti torna al Cinema, rassegna cinematografica La ragazza sul ponte di P. Leconte a cura di Ass. Culturale Sacro e Profano, Ass. AELMA, Ass. Meridiani e paralleli Onlus, Ass. Culturale La Casa di Pina , Ass. Musicale Culturale ” ARABONA “. Ingresso Libero

8 giugno

9:00 Stadio del Nuoto - TROFEO FIN ABRUZZO _ Memorial Matteo Santucci

19:30 Centro Storico – 21° Notturna Città di Chieti – Trofeo Dr. Sandro Angeloni percorso : P.zza San Giustino, Via Pollione, Piazza Valignani, Via Vicentini, L.go Barbella, Via M.Vezio Marcello, P.zza Templi Romani, Via Priscilla, Via Ravizza, Porta Napoli, Via Pianell, Via Ricci, Viale Europa, Via della Liberazione, Via XXIV Maggio, Viale IV novembre, P.zza Trento e Trieste, Corso Marrucino P.zza Valignani, Via Chiarini, P.zza San Giustino a cura di US.ACLI Marathon

9 giugno

8:30 – 13:00 Centro Storico - 1° DUATHLON Sprint ” Città di Chieti ” gara agonistica di Duathlon, corsa e bicicletta, partenza e arrivo Villa Comunale a cura della S.S.D. Maiella Triathlon A.R.L.

11 giugno

18:00 Museo C. Barbella - Una bella storia della nostra Città: la leggendaria Banda di Chieti relatore M. Peppino Pezzulo a cura dell’Associazione Culturale Teate Nostra

13 giugno

17:30 Museo Universitario di Scienze Biomediche – “Chieti Contemporanea: tra conservazione e dispersione” conferenza a cura dell’Associazione Sacro e Profano

14 giugno

17:30 Liceo Classico G.B. Vico ” Sala Carpineto ” - Chieti torna al Cinema, Il ragazzo selvaggio di F. Truffaut a cura di Ass. Culturale Sacro e Profano, Ass. AELMA, Ass. Meridiani e paralleli Onlus, Ass. Culturale La Casa di Pina , Ass. Musicale Culturale ” ARABONA “. Ingresso Libero

23 giugno

18:00 Centro Storico -Infiorata del Corpus Domini Curia Arcivescovile Chieti – Vasto