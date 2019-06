Cosa fare a Pescara e provincia nel quarto weekend di giugno? In primo piano il concerto di Ligabue allo Stadio Adriatico

PESCARA – Sono tantissimi gli appuntamenti al centro del quarto weekend di giugno a Pescara e provincia. Cominciamo subito a parlare dell’evento cloù: il concerto di Ligabue in programma venerdì sera allo Stadio Adriatico. Nel live l’opportunità di conoscere più da vicino gli inediti contenuti nel suo ultimo album e nello stesso tempo tornare ad ascoltare i celebri brani che lo hanno reso famoso e caratterizzato la carriera. Da “Piccola stanza senza cielo” a “Ho perso le parole”, “Leggero” da “Una vita da mediano” a “Ti sento”, “Questa è la mia vita” fino a quelli più recenti come “A modo tuo”, “G come giungle” e tanti altri per quella che si annuncia una ricca scaletta.

Sempre nella serata di venerdì presso l’Auditorium Flaiano di Pescara è in programma il Gala di danza orientale, fusion e gypsy dance con BDS Jasmin, “Killer Queens” e “Sao Roma”. L’evento è curato dall’ASD La Fata Morgana. Nella seconda parte è in programma la prima di “Al-Andalus” spettacolo di nuova produzione di danze e poesia ispirati alla Spagna Mora nel periodo di dominio arabo con la BDS Jasmin Company.

Passiamo agli eventi enogastronomici,. Venerdì alle ore 21 presso l’Alcyone Beach Club si svolgerà “Millebolle – bollicine in movimento“. Si tratta del primo evento estivo firmato da uno dei più conosciuti ristoranti e stabilimenti della riviera pescarese. Ma in cosa consiste? Come facile intuire dal titolo ci sarà una degustazione le bollicine dall’Abruzzo alla Francia passando per la Franciacorta: Nicola Gatta Metodo Classico e Champagne Fabrice Bertemes. Inoltre ci saranno svariate proposte di finger food & tapas oltre a sparkling cocktails.

La Cucina del Faro, nuova gestione dello stabilimento balneare Il Faro a Montesilvano organizza per domenica La Corrida. Tra competizione e divertimento viene riproposta una serata da trascorrere in compagnia. Dalle ore 21 sotto la guida di Stefano d’Alberto e Luigi Muscio dj spazio alle esibizioni che saranno giudicate dalla “giuria popolare” presente nel locale. Si potrà partecipare all’evento cenando con i menù a base di pizza (15 euro) o pesce (20 euro) con coperto incluso ma bevande escluse

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti

Eventi di più giorni

All’Aurum la Festa della Musica (da venerdì a domenica)

A Manoppello la Festa Medievale del Manoppio (sabato e domenica)

Mostre

Venerdì 21 giugno 2019

Degustazione bollicine abruzzesi all’Alcyone Beach

Allo Stadio Adriatico il concerto di Ligabue

All’Auditorium Flaiano gran Galà di Danza orientale

Alla Casa Natale di D’Annunzio il concerto del maestro Manuel Virtù

Al Parco dei Gesuiti il live della Gae Campana Band

Al Kidland Viking cena spettacolo con acrobatica aerea

Al Lido la Capannina il tributo a Pino Daniele degli Zerottouno

Al Loft 128 di Spoltore il tributo ai Metallica dei Maetalika

Sabato 22 giugno 2019

In canoa sul Tirino

Aperitivo messicano vegan a I Giardini del The

Al PianoTerra il tributo ad Alessandra Amoroso dei Clamoroso

Al Ristorante Note di carne a Nocciano i Kom omaggiano Vasco Rossi

Al Loft 128 di Spoltore il live degli Highway to her

Domenica 23 giugno 2019

In ebike sul fiume Tirino

A Elice in Delta nel Medioevo

Al Lido 186 La Magnalonga

Serata con La Corrida a La cucina del Faro a Montesilvano

Al Loft 128 di Spoltore l’omaggio ad Alanis Morissette degli Swamp Funk and friends

Mirco Salerni e Agostino Balice cantano Vasco a Pescosansonesco