Abruzzo Turismo: eventi dal 28 al 30 settembre

Cosa fare nel weekend in Abruzzo? In primo piano il concerto dei Kolors e gli appuntamenti aventi la birra come protagonista e le mostre

Primo weekend di autunno, come di conseto, ricco di appuntamenti in tutte e quattro le provincie dell’Abruzzo . Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi Weekend 28-30 settembre 2018: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Subito uno sguardo alle mostre. A Pescara si segnalano “Ivan Graziani, il disegnatore è libero” presso il Palazzo Fondazione PescarAbruzzo di Albano Paolinelli, “Il mare“, personale di Mario Costantini presso la GalleriaE20, a Casa D’Annunzio “Terra Madre” di Daniela Di Bartolo,all’Archivio di Stato le mostre dedicate al Centenario del volo su Vienna e quella al Museo delle Genti d’Abruzzo sul soldato e da sabato al Mediamuseum personale di Giacinta Di Battista. Nel teatino si segnala presso palazzo Aragona a Vasto “Paesaggio oltre il paesaggio”. A Chieti è possibile visitarepresso Palazzo Lepri “La carne degli angeli”, della pittrice Liberata Mizzoni, già presentata a Firenze nel Caffè Letterario Le Giubbe Rosse e ispirata al libro omonimo di Alda Merini e presso il Museo Archeologico La Civitella “Plaisirs e Jeux”, giocattoli dall’antichità agli Anni ’50. Nel teramano, appuntamento a Civitella del Tronto con la rassegna “La Fortezza nell’arte”, che in questo periodo ospita i quadri di Anna Maria Pirri. A L’Aquila mostra fotografica “Un giorno da fisico” presso il Rettorato del GSSI.

Tra i concerti si ricordano quello dei Kolors a Vasto in occasione della Festa di San Michele Arcangelo e il live di Jerry Calà, ospite al Des Artistes di Teramo con il suo “Una vita da libidine Concert Show”. Proseguono a Chieti gli appuntamenti collegati a Eventi scalini. A Pescara si terrà Abruzzo Mineral Show, al Pala Dean Martin di Montesilvano sarà di scena Abruzzo Sposi. Di rilevo anche Ice and Fire Viaggio nei Sette Regni, ambientato nella suggestiva location del castello di Nocciano: una giornata totalmente assorti ne mondo de Il trono di Spade con combattimenti, degustazioni, spettacoli, mercatini e molto altro.

Veniamo alle sagre e agli eventi enogastronomici. Protagonista del weekend sarà la birra, al centro del Torano Beer Festival ma anche degli Oktoberfest proposti da molti locali.

Movida a non finire con inaugurazione della stagione invernale per tante discoteche, dal Mya a Colonnella,al Mamboking di Torricella sicura passando per Mondo Bongo a Francavilla al mare. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e dellla milonga gricel. Si ricordano le gite all’aperto, per tutti i gusti e per tutte le età: a cavallo, in ebike, a piedi. Tra tutte spiccano le passeggiate per l’osservazione del cervo e l’ascolto del bramito dell’ungulato che in questo periodo vive la sua stagione dell’amore.