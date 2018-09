Eventi a Chieti: weekend dal 28 al 30 settembre

Cosa fare il fine settimana in provincia di Chieti? In primo piano il concerto dei Kolors a Vasto e gli eventi legati a La notte della ricerca

Nel teatino anche l’ultimo weekend di settembre, il primo dell’autunno 2018, come di consueto è ricco di appuntamenti. Cambia lo scenario, non ci sono sagre o occasioni di ballo in riva al mare, ma comunque sono tantissimi gli eventi in agenda. In primo piano il concerto dei Kolors a Vasto ma gli eventi legati a La notte della ricerca, passando per i tanti tributi a grandi artisti proposti dai locali e le serate danzanti e molto altro . Per quanto riguarda le mostre prosegue a palazzo Aragona a Vasto “Paesaggio oltre il paesaggio”. A Chieti è possibile visitare presso Palazzo Lepri “La carne degli angeli”, della pittrice Liberata Mizzoni, già presentata a Firenze nel Caffè Letterario Le Giubbe Rosse e ispirata al libro omonimo di Alda Merini e presso il Museo Archeologico La Civitella “Plaisirs e Jeux”, giocattoli dall’antichità agli Anni ’50. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Venerdì 28 settembre 2018



Per chi ama la vita all’aria aperta in programma si segnala l’ormai immancabile appuntamento con l’aperitivo cenato sulla Costa dei Trabocchi, al Trabocco di San Vito Chietino. Proseguono gli appuntamenti collegati alla rassegna Eventi scalini mentre, in occasione de “La notte della ricerca” sono previsti eventi e aperture straordinarie nei due musei archeologici di Chieti Villa Frigerj e Civitella in collaborazione con l’Università G.D’Annunzio di Chieti-Pescara. Dalle ore 17 al Museo Palazzo De Mayo di Chieti atelier di progettazione di Piccoli libri d’artista: per bambini dai 6 ai 10 anni. A Lanciano, presso il Palazzo degli Studi, dalle ore 17.30 prima delle “Giornate di economia Marcello De Cecco”, aperte a studenti, aziende e imprenditori. A partire dalla stessa ora presso la Biblioteca Comunale di Ortona sarà presentato il libro “Dentro il bianco” di Sonia Bucciarelli. Alle ore 18 appuntamento presso Palazzo Lepri a Chieti per la presentazione del libro “I luoghi del culto di San Michele Arcangelo in Abruzzo”. Dalle ore 19 al Siren’s Corner con Oktoberfest al Siren’s Corner di Francavilla al mare. A Chieti serarta di tributi: alle ore 21.45 al Gran Cafè Vittoria a Carlos Santana in compagnia dei CAAS, dalle ore 22 allo Stammtisch Tavern di Chieti agli Imagine Dragons a cura dei Night Visions mentre dalle ore 22.45 al The Hostel i Private Investigators renderanno omaggio alla musica dei Dire Straits. Al Siren’s Corner di Francavilla al mare, invece, a partire dalle ore 22. tributo a Lucio Battisti mentre alla stessa ora alla Villa Comunale di Chieti avrà inizio il live degli strada Secondaria. Serata disco al Ticket di Chieti Scalo einaugurazione del venerdì latino del Mondo Bongo a Francavilla.

Sabato 29 settembre 2018

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta la Costa dei Trabocchi è senza dubbio la protagonista grazie all’aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietino e all’escursione a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna fino a Punta Aderci. Si segnala anche l’escursione notturna nella Valle dell’Avello. Proseguono gli appuntamenti collegati alla rassegna Eventi scalini A Lanciano seconda delle “Giornate di economia Marcello De Cecco”, con inizio alle ore 10. A Francavilla al mare dalle ore 19 Oktoberfest al Siren’s Corner mentre dalle ore 21 si gioca a Il Cervellone quiz da Mondo Bongo. Dalle ore 20.45 al CiakCity di Lanciano sarà presentato il film “La Banda Grossi”. Anche stasera a Chieti, a partire dalle ore 22, serata di tributi: allo Stammtisch Tavern di Chieti tributo a Ed Sheeran a cura di Sheerio e al The Hostel a Carlos Santana in compagnia dei CAAS. Dalla stessa ora alla Vecchia Lanterna di Lanciano omaggio alla musica di Biagio Antonacci. Serata disco al Ticket di Chieti Scalo ma per una sola notte si balla anche allo Stellario di Chieti in compagnia dei djs e Chris Tacconelli.

Domenica 30 settembre 2018



Nuovo appuntamento con l’aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietin ma in programma ci sono anche il Tour all’Abbazia di San Giovanni in Venere e ai Trabocchi e l’escursione sull’alta via della Majellaalla scoperta del camoscio. A Lanciano, in mattinata, si concludono le “Giornate di economia Marcello De Cecco” mentre a Chieti continuano gli appuntamenti legati agli Eventi scalini. Dalle ore 19 appuntamento al Siren’s Corner con l’Oktoberfest. Dalle ore 22, a Vasto, in occasione della Festa di San Michele, concerto gratuito dei Kolors. Si balla latino al The Hostel di Chieti.