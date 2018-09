Lanciano, rapina in villa: preso il quarto uomo della banda

LANCIANO (CH) – Dopo l’arresto dei tre rapinatori della banda che ha aggredito e seviziato nella loro villa a Lanciano i coniugi Martelli, è stato preso il quarto uomo,anche lui rumeno.

Avrebbe cercato di entrare in contatto con dei ricettatori per vendere uno degli orologi rubati in villa e ottenere del denaro per proseguire la fuga.

La mossa ha però consentito agli uomini dello Sco e della Squadra Mobile di rintracciarlo e di arrestarlo a Caserta.