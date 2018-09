Eventi a Pescara: weekend dal 28 al 30 settembre

Cosa fare a Pescara nel fine settimana? In primo piano la fiera Abruzzo Sposi a Montesilvano ma anche Ice and Fire a Nocciano, presentazioni di libri e musica live

PESCARA – Tanti gli appuntamenti Pescara e provincia. Dalla fiera Abruzzo Sposi al Pala Dean Martin di Montesilvano all’Abruzzo Mineral Show, passando per la musica dal vivo e tanti altri eventi. Per le mostre si segnalano “Ivan Graziani, il disegnatore è libero” presso la Fondazione PescarAbruzzo, “Il mare“, personale di Mario Costantini presso la GalleriaE20, a Casa D’Annunzio “Terra Madre” di Daniela Di Bartolo e all’Archivio di Stato le mostre dedicate al Centenario del volo su Vienna e quella sul soldato al Museo delle genti d’Abruzzo. Da sabato al Mediamuseum personale di Giacinta Di Battista.

Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi di Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida pescarese vi rinviamo all’articolo dedicato, disponibile nell’apposita sezione del giornale.

Venerdì 28 settembre 2018

Per le escursioni si segnala la possibilità di vedere Pescara dal mare a bordo del kayak. A partire dalle ore 15 presso il Museo delle genti d’Abruzzo si terrà il convegno “L’Avvocato nella rete”. Alle ore 17.50 presso Il Circo della luna prenderà via il Corso di circo, con la prima prova gratuita mentre alle ore 18 presso la Pineta Dannunziana sarà presentato il libro “Storia della liquirizia in Abruzzo”, la prima pubblicazione sul tema a cura di Adriano De Ascentiis. Dalle ore 19, a Montesilvano, appuntamento con l’Oktoberfest al Caffè Rondo e al Km Zero. Dalle ore 19.10 presso LoSpaz meditazione corale: un poter vivere un’esperienza condivisa, di contatto emotivo, ascolto e connessione reciproca. Cena al Gattone, a partie dalle ore 20, con lo Chef Fabrizio Ferri, direttamente da Masterchef. Al Desmond Road continuano gli appuntamenti live del venerdì sera: questa settimana, dalle ore 21, ospiti della serata saranno Giovanni Oddo (piano show) & Emily (sax). Prosegue presso il Chiostro Episcopio in Piazza Spirito Santo il Festival Biblico B.EX2/biblio.experience. Dalle ore 22 si canta al Gran Caffè D’Annunzio. Dalle ore 22.30 al Loft ci sarà il tributo a Lucio Battisti a cura degli Anymalatina mentre alle ore 23.30 allo Jammin’Club di Montesilvano avrà inizio il live dei Nasa 182.

Sabato 29 settembre 2018

Per le gite all’aperto ancora escursioni in kayak nelle acque antistanti Pescara, a cavallo nella valle dell’Orta mentre da Monte Rapina si potrà ascoltare il bramito del cervo. Prima giornata al Pala Dean Martin di Montesilvano di AbruzzoSposi: dalle ore 9.30 alle ore 21. Gli autori di Grande Inverno proporranno un altro grande evento tematico: Ice and Fire Viaggio nei Sette Regni, ambientato nella suggestiva location del castello di Nocciano. Una giornata totalmente assorti ne mondo de Il trono di Spade con combattimenti, degustazioni, spettacoli, mercatini e molto altro. Dalle ore 10 al Polo Fieristico Pescara Fiere sarà di scena Abruzzo Mineral Show 2018, mostra di minerali, fossili, conchiglie, scienze naturali, libri dedicati, attrezzature scientifiche, conferenze e molto altro.

Dalle ore 17 all’Aurum incontro preparatorio al Festival della Laicità che si terrà dal 19 al 21 ottobre. Dalle ore 19 all’Auditorium Flaiano concerto del coro Colibri: dall’ultima di Beethoven alla prima di Brahms. Dalle ore 22 al Porto turistico di Pescara i Ci MannaRino renderanno omaggio alla musica di Rino Gaetano riproponendo i brani più famosi del cantautore calabrese. Dalle ore 17.30 presso la Sala Flaiano dell’Aurum sarà presentato il libro “Il puzzle moro”, interloquendo con l’autore Giovanni Fasanella. Dalle ore 20.30 festa di riapertura dell’Associazione Miricreo a Montesilvano. Prosegue presso il Chiostro Episcopio in Piazza Spirito Santo il Festival Biblico B.EX2/biblio.experience. Dalle ore 23 al Loft 128 di Spoltore ci sarà il tributo a Max Pezzali e agli 883 a cura dei JollyBlu, allo Scumm il live dei Northwoods.

Domenica 30 settembre 2018

Tra le possibilità di fare sport all’aria aperta si segnalano l’escursione in kayak nelle acque antistanti Pescara e per i trekking il viaggio attraverso la storia e la preistoria della Valle Giumentina. A partire dalle ore 16 la Scuola di Improvvisazione Teatrale Estrodestro organizzerà un evento teatrale per bambini (infanzia/elementari 5-10 anni) dal titolo “Drawn Tales”. Alle ore 18.30 presso la Libreria Mondadori sarà presentato il libro “Confessioni di uno zero”, interloquendo con l’autore Giovanni Di Iacovo. Dalle ore 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara si terrà il concerto “Il Gospel canta il Genocidio dimenticato di Rom e Sinti”. Si conclude presso il Chiostro Episcopio in Piazza Spirito Santo il Festival Biblico B.EX2/biblio.experience.