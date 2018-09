Eventi a L’Aquila: weekend dal 28 al 30 settembre

Cosa fare nel fine settimana a L’Aquila? In primo piano le passeggiate per ascoltare il bramito del cervo e La Notte della ricerca

L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del primo weekend autunnale nell’aquilano ci sono le escursioni per ascoltare il bramito del cervo che in questo periodo dell’anno vive la sua stagione dell’amore ma anche Sharper e Street Sciennce, due eveti egati a La notte della ricerca, in programma in tutta Italia per venerdì 28. Per le mostre si segnala “Un giorno da fisico” presso il Rettorato del GSSI a L’Aquila. I dettagli si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.



Venerdì 28 settembre 2018



Dalle ore 9.00 alle ore 18.00, i clienti del Carrefour Market e le famiglie aquilane potranno vivere un’intensa giornata e percorrere “Le vie dello zafferano”, guidati da una mappa apposita situata all’ingresso del punto vendita, per scoprire le eccellenze dei produttori locali, ascoltare le storie e degustare prodotti tipici del territorio Dalle ore 17, presso l’Auditorium “E. Sericchi” a L’Aquila, verrà presentato il nuovo libro di Gianfranco Giustizieri “Antologia sommersa”, sulla scrittrice aquilana Laudomia Bonanni. Dal primo pomeriggio fino a tarda notte nel centro de L’Aquila si svolgeranno due eventi correlati a La notte della ricerca: Sharper e Street Science.

A partire dalle ore 19 presso Il Saloon de L’Aquila atmosfera bavarese grazie all’October Festival. Dalle ore 21 presso l’Enoteca Quattro Quarti de L’Aquila concerto del Maestro Fabrizio De Melis, violino e chitarra, e e Armando Rotilio alle percussioni mentre a partire dalla stessa ora, presso la Parrocchia San Francesco della Scarpa a Sulmona, si giocherà a Il Cervellone quiz. Si balla latino al MaDe de L’Aquila: ospiti in consolle Francesco Tarquini e Lorenzo Commisso.

Sabato 29 settembre 2018

Si va a cavallo nelle valli limitrofe di Scanno, in ebike al Lago di Sacnno e nei dintorni di Barrea per ascoltare il bramito del cervo. Dalle ore 17 alle 19 presso il Teatro San Rocco di Avezzano prima giornata dei i Laboratori Teatrali targati “Il Volo del coleottero Teatro Musica”.A partire dalle ore 19 presso Il Saloon de L’Aquila atmosfera bavarese grazie all’October Festival. Dalle ore 21 allo Spazio Rimediato andrà in scena”Borderlive- Rock, poesia e improvvisazione all’insegna della rivendicazione del diritto alla follia”: con Ilenia Volpe e Marco de Annuntiis. Dalle ore 23.30 ci sarà il Party di apertura della stagione al Be One de l’Aquila.

Domenica 30 settembre 2018

Tra le escursioni in programma si segnalano quelle a cavallo nelle Valli di Scanno, quelle a piedinel Parco nazionale del gran Sasso e ai Monti della Laga e a Castel del Monte. Alle ore 9.30 torna l’appuntamento con la lezione di yoga al Parco di Collemaggio. Dalle ore 16 presso il Mondadori Bookstore ad Avezzano si terrà il Laboratorio didattico di astronomia “Tu di che costellazione sei?”: per bambini dai 5 anni ai 10 anni. Dalle ore 17 alle 19 presso il Teatro San Rocco di Avezzano seconda giornata dei i Laboratori Teatrali targati “Il Volo del coleottero Teatro Musica”. A partire dalle ore 19 presso Il Saloon de L’Aquila ancora October Festival, che in serata, con inizio alle ore 21 vedrà il tributo agli U” a cura dei The Joshua Tri ExperienceOctober Festival.