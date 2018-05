Weekend in Abruzzo: eventi del 18, 19 e 20 maggio 2018

Quali sono gli appuntamenti che ci attendono per il weekend in Abruzzo? In programma concerti, mostre, fiere, escursioni

Concerti, mostre, fiere, escursioni. Sono tanti in tutto l’Abruzzo gli appuntamenti del terzo weekend di maggio, all’aperto e “non”. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi Weekend 18-20 maggio: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Proseguono per tutto il weekend al Museo Paparella di Pescara la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi”, presso la Fondazione Zimei di Montesilvano la personale di Luca Vitone, alla Galleria E20 la mostra personale di Ryan Spring Dooley alla Galleria E20; al Civico n. 16 la mostra De Atramento di Fabio Mariani e all’Aurum la mostra personale di Mira Di Cintio. Alle Scuderie di Palazzo D’Avalos a Vasto la mostra “Millenovecento 43-44-Il Sud fra Guerra e Resistenza” e (Con)fusioni nel Foyer del Teatro Fenaroli di Lanciano. Sempre a Lanciano la Galleria La Nuova Forma ospita “Luce…e respiro”, personale dell’artista Omar Galliani. Alla Bottega d’arte della Camera di Commercio di Chieti, invece, Antonello Favata rende omaggio a Frida Kahlo con una mostra ispirata alla pittrice messicana. Al Museo Michetti di Francavilla tocca a “Il silenzio uccide”. Da sabato alla Galleria Trifoglio prima mostra personale del giovane artista Fabio D’Aroma. Alla Sharky Art Gallery de L’Aquila c’è la mostra “She… may be the reason I survive”, personale dell’artista Michele Di Simone.



Tre gli appuntamenti enogastronomici c’è “Tolle e fave”, mentre a distanza di trent’anni torna a Tortoreto l’appuntamento con la Fiera dell’agricoltura. All’Aurum di Pescara importante Fiera sulla sicurezza.

All’Auditorium di Palazzo Sirena a Francavilla venerdì sera Brenno Placido è il protagonista di “Jacopo Ortis” mentre nella serata di sabato Angelo Duro porta in scena al Teatro Massimo di Pescara lo spettacolo “Perchè mi stai guardando”.

Tra i concerti si segnalano quello di Angelo Branduardi alla Basilica di Santa maria di Collemaggio a L’Aquila e quello di Giovanni Caccamo a Palazzo D’Avalos a Vasto: entrambi in programma sabato alle ore 21. Ma non va dimenticato Previsioni 2018, al Circolo Aternino, anticipazione dell’evento estivo dell’IndieRockets.

Musica dal vivo per tutti i gusti in tanti locali e tante serate in discoteca, caraibiche e non. E per finire le numerosissime le gite all’aperto, per tutti i gusti e per tutte le età: a piedi, a cavallo, in ebike e in canoa, di giorno o al tramonto.