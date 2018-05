Venezia – Pescara: informazioni per i tifosi in trasferta

VENEZIA – Venerdì 18 maggio è in programma alle ore 20.30 l’ultima sfida stagionale tra Venezia e Pescara. Una sfida che darà un verdetto sulla stagione delle squadre in lotta per differenti obiettivi. Il tecnico Pillon ha sottolineato in conferenza stampa come i ragazzi siano tranquilli e concentrati per il match. La sfida si potrà seguire LIVE su questo canale, tutti gli aggiornamenti sul Pescara Calcio saranno sempre disponibili sull’apposita sezione del giornale.

Il GOS della Questura di Venezia in una nota ha comunicato che, per venire incontro alle segnalate esigenze di orario rappresentate dalla tifoseria del Delfino Pescara 1936, il battello normalmente dedicato al trasporto dei tifosi ospiti, con imbarco situato pressi del Parcheggio organizzato Venice Gate Parking di Via A. Pacinotti/Via G.Ferraris, partirà alle ore 19,20 anziché alle ore 18,30, come di norma avviene per le gare serali.

Si legge ancora nella nota:

“É stato altresì consigliato di raggiungere l’imbarco non oltre le ore 19,10 e di predisporre già in anticipo la somma di 8 euro ciascuno, per velocizzare le operazioni di pagamento del biglietto di andata e ritorno del trasporto.

Per coloro che non dovessero raggiungere l’imbarco suddetto per le ore 19,10, la Questura raccomanda l’utilizzo dei segnalati parcheggi di Piazzale Roma e del Tronchetto, seguendo poi le indicazioni già fornite in precedenza in merito ai mezzi da utilizzare per raggiungere lo stadio Penzo”.

Foto della partita d’andata all’Adriatico di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio