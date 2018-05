Weekend a Pescara: eventi del 18, 19 e 20 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Pescara in questo fine settimana? In primo piano Previsioni 2018 e Expo Security, Fiera della Sicurezza

Tra gli appuntamenti del terzo weekend di maggio pescarese spiccano Previsioni 2018 al Circolo Aternino e l’Expo Security-Fiera della sicurezza all’Aurum. Proseguono per tutto il weekend le seguenti mostre: al Museo Paparella quella dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi“; presso la Fondazione Zimei di Montesilvano la personale di Luca Vitone, alla Galleria E20 la personale di Ryan Spring Dooley alla Galleria E20; al Civico n. 16 De Atramento di Fabio Mariani e all’Aurum la quella di Mira Di Cintio. Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti con la movida a Pescara ricordando che nel nostro calendario è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

Venerdì 18 maggio 2018

Prima giornata dell’Expo Security-Fiera della Sicurezza all’Aurum. Seconda giornata al Circolo Aternino di Previsioni 2018, il festival che anticipa l’evento estivo dell’IndieRockets. Alle ore 14.30 all’Auditorium Petruzzi quinta edizione della cerimonia di assegnazione del Premio giornalistico internazionale “Words of Wine – Parole di Vino”, preceduta da due tavole rotonde sul tema della comunicazione del vino e del territorio. Dalle ore 20 a Il Saloon di Popoli tributo alla musica di Luciano Ligabue in compagnia dei Radiofreccia. Muisca soul funky a jazz al Bukowski a partire dalle ore 20. Alle ore 21 al Florian Espace va in secea “Cefalonia-Itaca: l’inganno del ritorno”. Alle ore 21.30 live di Domenico Imparato all’Osteria della musica di Cepagatti. Alle ore 22.30 tributo ai Cure in compagnia dei Just like Cure al Loft 128 di Spoltore e live degli It’ Korn allo Jammin’Club di Montesilvano. Musica hip hop da Chupa La Chupiteria. Si balla alla Discoteca Moma, Magika, Qube, Club Zero11, Mi Vida e all’Unicentro (milonga).

Sabato 19 maggio 2018

Volete trascorrere una giornata all’aria aperta? In programma ci sono l’escursione in e-bike sulle rive dei 4 fiumi e quella a piedi all’Eremo di Sant’Onofrio, all’Abbazia di san Liberatore e alla Fortezza di Castel Menardo. Primo giorno della Festa di San Zopito a Loreto Aprutino mentre prosegue all’Expo Security-Fiera della Sicurezza all’Aurum. Al Palazzetto dello Sport dei Gesuiti va in scena il 6° Trofeo dell’Adriatico di Body Building mentre al Pala Giovanni II l’appuntamento è con la boxe. Terza giornata al Circolo Aternino di Previsioni 2018, il festival che anticipa l’evento estivo dell’IndieRockets. Alle ore 17 presso il Museo Casa Natale di Gabriele D’Annunzio è in programma l’evento “Il cibo e la tavola nell’arte”. Alle ore 21 al Teatro Massimo Angelo Duro propone lo spettacolo “Perchè mi stai guardando” mentre alla stessa ora, al Tibo di Penne, viene presentato il libro “Veglie artificiali” di Maximiliano Sanvitale. Al Teatro Auditorium Via Cavour di Pescara va in scena il musical Peter Pan. Alle ore 22 all’Orange Taverna Italica musica heavy metal con i Sleater e gli Stonewall e al Jayson’s Pub omaggio agli Imagine Dragos in compagnia dei Night Visions; dalle ore 22.30 tributo anche ai Pearl Jam con i Last Kiss al Loft 128 e ad Amy Winehouse allo Jammin’Club di Montesilvano. Musica dance all’Osteria della musica di Cepagatti. Fluo Night all’Emotif. Serata latina al Fico’s, Medusa e Nettuno Beach Club, liscio e balli di gruppo all’Unicentro e Mi Vida. Si balla liscio in compagnia di Loris e l’Orchestra in occasione della Festa della Madonna di Nocciano.

Domenica 20 maggio 2018

Prosegue la Festa di San Zopito a Loreto Aprutino. Per chi vuole trascorrere qualche ora in mezzo alla natura sono in programma l’escursione all’Eremo di San Bartolomeo, la passeggiata ai laghetti del Lavino e la passeggiata enogastronomica al tramonto lungo il Tirino. Giornata conclusiva al Circolo Aternino di Previsioni 2018, il festival che anticipa l’evento estivo dell’IndieRockets. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, all’Aurum, spettacolo delle marionette della Compagnia G. Botta , dal titolo Pinocchio in opera. Si corre la Pescara Half Marathon, 5° edizione della Maratonina del Mare.