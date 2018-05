Weekend a L’Aquila: eventi del 18, 19 e 20 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a L’Aquila in questo fine settimana? In primo piano il concerto di Angelo Branduardi, ma anche quello al Rifugio di Rocca Calascio e il Mercato europeo

Concerto di Angelo Branduardi alla Basilica di Collemaggio, “Altimetri in musica” a Rocca Calascio e Mercato Europeo in piazza Duomo a L’Aquila. Sono questi gli appuntamenti principali del primo weekend aquilano di maggio. Non mancano le escursioni e le serate nei locali. Prosegue per tutto il weekend alla Sharky Art Gallery la mostra “She… may be the reason I survive”, personale dell’artista Michele Di Simone. I dettagli si possono visualizzare sul calendario aggiornato su L’Aquila e dintorni.

Venerdì 18 maggio 2018



Prima giornata del Mercato Europeo in piazza del Duomo a L’Aquila: oltre 100 espositori internazionali con prodotti di artigianato, specialità gastronomiche e molto altro. Dalle ore 18 Reading di poesia al Garbage Club di Pratola Peligna. Alle ore 21 al Teatro San Rocco di Avezzano va in scena CreAzione, spettacolo di fine corso. Cena e disco a La Mala Lengua. Si balla anche al Garbage di Pratola Peligna. Dalle ore 22 Release party da Case Matte a L’Aquila.

Sabato 19 maggio 2018

Seconda giornata del Mercato Europeo in piazza Duomo a L’Aquila. Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta si segnalano le escursioni a cavallo nelle Valli di Scanno, in ebike a Campo di Giove e quella a piedi da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio. Sempre in quest’ultima localita, precisamente nella sala della musica del rifugio, alle ore 18, per la rassegna “Altimetri in musica”, concerto Jazz-suite. Alle ore 21 concerto di Angelo Branduardi & band a L’Aquila, all’interno della Basilica di Collemaggio. Dalle ore 22 al Garbage di Pratola Peligna musica punk in compagnia dei Magnolia Caboose babyshit. Si balla al Fragile di Avezzano e alla Pinacoteca (serata di chiusura).

Domenica 20 maggio 2018

Giornata conclusiva del Mercato Europeo in piazza Duomo a L’Aquila. Tra le escursioni in agenda si segnalano quella a cavallo nella Valle di Scanno ma anche lla passeggiata enogastronomica ai piedi di Rocca Calascio e quella in compagnia del gregge, corredata da degustazioni di prodotti del territorio e da laboratori. Visita guidata a Castel di Sangro. Si corrono la terza edizione della Gran Fondo de L’Aquila e la Gran Fondo di Mountain bike lungo la Via dei Marsi. Nel pomeriggio per i bambini appuntamento alla Casa del Teatro con la rassegna Una domenica su Marte.