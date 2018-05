Weekend a Chieti: eventi del 18, 19 e 20 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Chieti in questo fine settimana? In primo piano il concerto di Giovanni Caccamo a Vasto, “Tolle e Fave” e la “Chiammaichella”

Tra gli appuntamenti principali del terzo weekend di maggio teatino spiccano il concerto di Giovanni Caccamo a Palazzo D’Avalos a Vasto ma anche “Tolle e Fave” a Tollo, di carattere gastronomico e la “Ciammaichella” a Bucchianico, rievocazione storica. Proseguono nelle Scuderie di Palazzo D’Avalos a Vasto la mostra “Millenovecento 43-44-Il Sud fra Guerra e Resistenza” e (Con)fusioni nel Foyer del Teatro Fenaroli di Lanciano. Sempre a Lanciano la Galleria La Nuova Forma ospita “Luce…e respiro”, personale dell’artista Omar Galliani. Alla Bottega d’arte della Camera di Commercio di Chieti, invece, Antonello Favata rende omaggio a Frida Kahlo con una mostra ispirata alla pittrice messicana. Al Museo Michetti di Francavilla tocca a “Il silenzio uccide”. Da sabato alla Galleria Trigoglio prima mostra personale del giovane artista Fabio D’Aroma. Non mancano poi le occasioni per una gita all’aria aperta, per ascoltare musica dal vivo o per ballare. I dettagli si possono visualizzare sul calendario aggiornato su Chieti e dintorni.

Venerdì 18 maggio 2018



Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta si segnala, nel pomeriggio, la passeggiata sulla Costa dei Trabocchi con aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietino. Alle ore 18 alla Biblioteca Russo di Francavilla debutto del Progetto artistico “Amigdala”. Alle ore 21 all’Auditorium di Palazzo Sirena a Francavilla Brenno Placido è il protagonista di “Jacopo Ortis”. Alle ore 22 al Cueva Brigante Insimul con il Vincenzo De Ritis trio. Dalle ore 22 da Schiavone & co a San Giovanni Teatino tributo a Franco Battiato in compagnia del Gommalacca Duo e al Siren’s corner di Francavilla alla musica dei Duran Duran. Dalle ore 22.30, invece, al The Hostel si rende omaggio a una leggenda della musica soul, uno dei cantautori e compositori più apprezzati della black music: Stevie Wonder. Live allo Stammtisch Tavern dei Wild Acoustic Trio (dalle ore 22.30).

Sabato 19 maggio 2018

La Costa dei Trabocchi è sempre al centro delle attenzioni: oggi il programma prevede una escursione a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna fino a punta Aderci e l’aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietino. Appuntamento gastronomico a Tollo con la manifestazione “Tolle e fave”. Alle ore 17 a Miglianico, all’interno del Premio Paride Di Federico, presentazione del libro “Vinpeel degli orizzonti” dell’autore Peppe Millanta. Alle ore 17.30, nella sala conferenza della Cantina Sincarpa a Torrevecchia Teatina, prima edizione di “In vino veritas”: arte, musica e letteratura a cura di Massimo Pasqualone. Alle ore 18 per il Ciclo “Concerti al Foyer”, il Teatro Marrucino propone il Concerto in duo tenuto dal sassofonista Giulio Di Prato e dal pianista Diego Procoli. Alle ore 21 a Palazzo d’Avalos a Vasto concerto di Giovanni Caccamo, tappa del suo “Eterno tour”. Alle ore 21.30 sul palco del Beat Cafè di San Salvo tornano i VillaZuk metre al Malto & co. è tempo di musica jazz in compagnia del duo formato da Emanuela Di Benedetto e Giulio Gentile. Dalle ore 22.30 al The Hostel Anto Cover Band di Biagio Antonacci ripercorre la carriera del cantautore milanese. All’Old School Diner presentazione del programma del Custom party di Casoli, in programma a luglio: la serata sarà accompagnata dal live degli Spaghetti Rocchenroll. Closing party a La Sfinge di San Salvo.

Domenica 20 maggio 2018



Per le escursioni si segnala quella ormai consueta a cavallo dalla Spiaggia di Punta Penna a punta Aderci. Nel pomeriggio, dalle ore 16, appuntamento a Bucchianico con “Ciammaichella”, primo appuntamento delle “Festa dei Banderesi” che rievoca la marcia a zig-zag adottata dai bucchianichesi, su ispirazione di Sant’Urbano, per sconfiggere i francesi. Alle ore 18.00 presso il Teatro Marrucino Pavel Berman al violino e Giuliano Mazzoccante al pianoforte rendono omaggio a Teresita Olivares Paglione. Si gioca al Cervellone quiz al Gran Caffè D’Urbano a Chieti. Si balla latino al The Hostel di Chieti.