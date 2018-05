Weekend a Teramo: eventi del 18, 19 e 20 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Teramo in questo fine settimana? In primo piano la Fiera dell’Agricoltura tortoretana

Al centro del terzo weekend di maggio teramano c’é il ritorno della Fiera dell’Agricoltura a Tortoreto, a trent’anni di distanza dall’ultima edizione. Prosegue la rassegna “La Fortezza nell’arte” a Civitella del Tronto. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario eventi su Teramo e dintorni.

Venerdì 18 maggio 2018

Primo giorno a Tortoreto della Fiera dell’Agricoltura.Per la rassegna “Maggio Fest” appuntamento alle ore 21 allo Spazio Tre con “La compromissione di Mario Pomilio”. Serata completamente dedicata a Vasco Rossi al James Joyce di Teramo. A partire dalle ore 22 il Caffè La Cupola di Giulianova presenta “La Cupola Jazz Spring” con Danilo Dipaolonicola e Toni Fidanza mentre al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz si racconta tra parole e musica in uno show intimo a stretto contatto coi fans. Sempre alle ore 22 sul palchetto dell’Officina è la volta di due band: Affluente e MuD. Dalle ore 22.30 live delle Direzioni Parallele al Vaniglia Cafè di Campi. Serata latina al BluMax di Tortoreto con special guest Luis de Cuba ma si balla anche hip hop e reggaeton alla Bodeguita/Risacca di Aba Adriatica. Opening party al Mediterraneo di Roseto degli Abruzzi. Si gioca al Cervellone quiz allo Stonehenge di Teramo (dalle ore 21).



Sabato 19 maggio 2018

Seconda giornata Tortoreto della Fiera dell’agricoltura. Nella medesima localita, alle ore 10, presso il Parco sul Mare Resort convegno su “La Riforma dell’art.37 del Codice della navigazione: la via italiana per la tutela dell’ambiente costiero”. Al Teatro Comunale di Teramo ha inizio il ciclo di seminari intensivi di teatro “Transumanze” (10-13 e 15.18). Dalle ore 14 live delle Direzioni Parallele al Parco dei Poeti di Cellino Attanasio. Dalle ore 22 live degli Holiday Inn e dei Real miracolo al Sound di Teramo e tributo ai Res Hoy Chilli Peppers in compagnia dei Peperoncini rossi al Cult Cafè di Giulianova. Serata latina in una delle due sale del One Hundred di Martinsicuro (l’altra, Joy, sarà dedicata, come sempre, alla disco commerciale), al Mamboking di Torricella sicura; dance commerciale al James Joyce Disco Pub di Teramo.

Domenica 20 maggio 2018

Ultima giornata a Tortoreto della Fiera dell’agricoltura. Dalle ore 9.30 Festa delle Oasi per l’inaugurazione del nuovo centro visite della “Riserva Naturale Oasi WWF Calanchi di Atri”. Al Teatro Comunale di Teramo seconda e ultima giornata del ciclo di seminari intensivi di teatro “Transumanze” (10-13 e 15.18). Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, Latin party e reggaeton allo Chalet Stella d’oro di Alba Adriatica. Alle ore 22.30 live delle Direzioni Parallele al Mc Dream di Villa Lempa.