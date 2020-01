Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (31 gennaio-2 febbraio)

Cosa fare nel fine settimana del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2020 in Abruzzo? In primo piano concerti, spettacoli teatrali e disco

REGIONE – Cosa ci propone il primo weekend di febbraio 2020? Se non avete ancora deciso cosa fare, vi proponiamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi, suddiviso per province e costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

SAGRE E ENOGASTRONOMIA – Prosegue fino a domenica presso il Ludwig Bier-Keller N.2 di Pescara la Festa Celtica, tra ricette tipiche d’epoca (Zuppa della Triade, Tagliere dei Tulingi, Piatto delle Rune, Bannock di Brigantia), birra al naturale “di cantina” (non filtata e non pastorizzata), musiche originali e costumi tradizionali.

TEATRO – Venerdì alle 21 al Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena Persone naturali e strafottenti, con Marisa Laurito: una tragicommedia cruda, poetica ed esilarante, fra situazioni grottesche, cinismi, ironia tagliente e surrealismo, in perfetto equilibrio fra Eduardo e Ruccello. Sabato alle 20.45 al Teatro Tosti di Ortona va in scena la commedia musicale Il Barbiere di Siviglia: uno spettacolo nuovo, inedito nella sua forma e allestimento, pur rimanendo intatti i contenuti della vicenda narrata in prosa da Beaumarchais. Alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo va in scena A Bit. Un compositore e artista visivo americano, Tristan Perich, e una sinfonia scritta su microchip per un percorso condiviso da un insieme di festival della città curato da Lara Guidetti. Alle 21 al Teatro Comunale di Atri va in scena I soliti ignoti, di e con Vinicio Marchioni. La commedia è la prima versione teatrale del mitico film di Monicelli, uscito nel 1958 e diventato col tempo un classico imperdibile della cinematografia italiana e non solo. Domenica alle 18.30 al Teatro Marrucino di Chieti Lello Arena sarà il protagonista di Miseria e nobiltà. Miseria o nobiltà? Una cosa è certa, l’una non esisterebbe senza l’altra, così come il palazzo signorile, affrescato e assolato, non starebbe in piedi senza le sue fondamenta buie, umide e scrostate.

CONCERTI – Alle 21 al Teatro Massimo di Pescara approda il più grande show dedicato agli ABBA in Italia. La grande musica della band pop più famosa al mondo in un entusiasmante concerto dal vivo. Da “Waterloo” a “Dancing Queen”, da “Gimme, gimme, gimme” a “Mamma mia!”. Dalle ore 22, allo Scumm di Pescara gli Earthset presenteranno “L’Uomo Meccanico” il disco contenente la colonna sonora dell’omonimo film muto “L’Uomo Meccanico” del 1921 restaurato dalla Cineteca di Bologna. una lunga suite senza soluzione di continuità, in cui la band esplora ed approfondisce gli elementi più sperimentali della sua produzione. Si passa agevolmente dal post rock alla psichedelia, dal noise ad echi classicheggianti dodecafonici ed esatonali ispirati dallo studio delle avanguardie storiche dei primi del ‘900.

SPORT – I più sportivi potranno effettuare tutti i giorni una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso. Si inizierà l’attività spiegando il funzionamento della motoslitta ed il comportamento da tenere durante tutta la durata del percorso. Dopodichè si sosterà prima sulle sponde di una sorgente naturale e poi nel bosco e per ammirare e fotografare da vicino il magico paesaggio invernale. In alternativa domenica si può ciaspolare sull’aòtopiano del Voltigno con degustazione finale degli arrosticini di Villa Celiera.

DISCO – Tra le occasioni di ballo. Per quanto riguarda la movida pescarese, rinviamo all’articolo dedicato. Venerdì si balla al BluMax di Tortoreto, al Poker a Lanciano e al Bambola 2.0 a L’Aquila. Sabato al Mya in Val Vibrata, al Mamboking a Torricella Sicura, al Gattopardo ad Alba Adriatica, all’Hunter Project di Mosciano Sant’Angelo, al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica a Pizzoli. Domenica caraibica all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro, al The Hostel a Chieti Scalo e all’Arhea Latina a Vasto.

Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto le novità della settimana e la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.