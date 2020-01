Eventi a Chieti: weekend dal 31 gennaio al 2 febbraio

Cosa fare il 31 gennaio 2020 e il 1 e 2 febbraio nel teatino? In primo piano gli spettacoli a teatro con Marisa Laurito e Lello Arena

CHIETI – Tanti gli eventi a Chieti e provincia anche nel primo weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra spettacoli teatrali, musica dal vivo e, per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta anche ciaspolate. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Venerdì 31 gennaio

A partire dalle ore 17 alla Biblioteca Diocesaba di Ortona Convegno storico sulla città di Ortona nella seconda metà del Cinquecento. Dall’urbanistica di Terravecchia e Terranova al dominio Farnese con Margarita d’Austria fino alla creazione della diocesi Ortona-Campli. Dalle 19 al The Vinum Winery degustazione di Chianti. Alle 21 al Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena Persone naturali e strafottenti, con Marisa Laurito: una tragicommedia cruda, poetica ed esilarante, fra situazioni grottesche, cinismi, ironia tagliente e surrealismo, in perfetto equilibrio fra Eduardo e Ruccello. A partire dalle 21.30 con gli Spirito Divino, al Cafè Racer di Chieti serata all’insegna della musica di Zucchero e del divertimento. Alle 22 al Club House di Chieti inizierà l’esibizione degli Psicoanalisi. Per la prima volta allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo i Linea D’Ombra Litfiba Tribute calcheranno il palco per una notte dedicata alla band toscana che ha fatto la storia del rock italiano. Dalle 22.30 al Barreria Bros di Chieti i Lucky Radio eseguono brani Rap di artisti come Eminem, Post Malone, 50 cent, Snoop Dogg, Salmo, Kendrick Lamar, Black Eyed Peas. Al Tamarillo Brillo di Lanciano 40 anni di storia del Rock con le leggende della musica. Al Bet Cafè di San Salvo a dance techhouse del ‘Kaotik Room’ che per l’occasione ospitera’ i djs Carolina Andini e Elle A.

Sabato 1° febbraio

Alle 9 il più grande evento di Networking arriva in Abruzzo, precisamente al Villa Maria Hotel & spa di Francavilla al mare. Dalle 18.30 al Teatro Fenaroli di Lanciano “Io, Lucio e tu”, la serata che le associazioni abbracciate fra loro dedicano alla solidarietà. Dalle 20.30 al DiVino di Chieti voce di Nunzia Petrillo racconterà i grandi successi di Laura Pausini; milonga La Maleta al Grand Hotel Abruzzo di Chieti. Alle 20.45 al Teatro Tosti di Ortona va in scena la commedia musicale Il Barbiere di Siviglia: Uno spettacolo nuovo, inedito nella sua forma e allestimento, pur rimanendo intatti i contenuti della vicenda narrata in prosa da Beaumarchais. Dalle 21 si gioca a Il cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al Mare. A partire dalle 22 i Floyd on the Wing porteranno in scena i più importanti successi dei Floyd. Al Club House inizierà l’esibizione dei La Sbanda; al PK Games & Music di Lanciano il live delle DianimeDalle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo gli Hop Frog porteranno il pubblico in un lungo viaggio nella carriera dei leggendari Led Zeppelin, gruppo tra i più grandi innovatori e maestri dell’hard rock mondiale. Al Tapaz Food Experience di Chieti, grazie ai The Escort, il mix ritmico delle chitarre tra il Garage Rock alla The Sonics si fonderà al sound più Rock’n’Roll e R&B degli anni ’60.

Domenica 2 febbraio

Alle 17 al Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena Passeggiando con Alice. Chi non ricorda la celebre Alice, la bambina nata dalla penna di Lewis Carroll, che nel 1865, nel suo famoso romanzo, racconta le sue mirabolanti avventure nel “paese delle meraviglie”. Sarà la stessa Alice, infatti, ad accogliere e condurre gli spettatori lungo i viali, ed a condividere con loro gli incontri con i personaggi più significativi della sua storia. Alle 18.30 al Teatro Marrucino di Chieti Lello Arena é il protagonita di miseria o nobiltà. Miseria e nobiltà. Miseria o nobiltà? Una cosa è certa, l’una non esisterebbe senza l’altra, così come il palazzo signorile, affrescato e assolato, non starebbe in piedi senza le sue fondamenta buie, umide e scrostate. Dalle 21 si gioca a Il cervellone quiz allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo. Domenica caraibica al The Hostel di Chieti Scalo e all’Arhea Latina di Vasto.