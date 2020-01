Cosa fare a Teramo il 31 gennaio e il 1° e 2 febbraio 2020? In primo piano spettacoli teatrali, live musicali e le serate disco

TERAMO – Tanti gli eventi a Teramo e provincia anche nel primo weekend di febbraio, soprattutto per gli amanti del teatro, della musica e del ballo. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Teramo in costante aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Mostre

Ultimi giorni per visitare al Museo d’Arte dello Splendore di Giulianova la settima edizione della mostra Credere la Luce dal titolo “Il liturgico ed il sacro”, organizzata dalla Piccola Opera Charitas e curata da Marialuisa De Santis. Cinquantuno le opere esposte.

Venerdì 31 gennaio

Alle ore 17.30 presso la sala conferenze del Chiostro degli Zoccolanti di Montorio al Vomano verrà presentato il romanzo di fantascienza “Quando Borg posò lo sguardo su Eve” di Annarita Stella. Alle 20 al Bar Makkiato 2.0 di Teramo arriva la musica italiana di Direzioni Parallele: uno Show esplosivo unico nel suo genere, 100 brani italiani dalle HITS del momento agli evergreen. Si canta al karaoke con Luca e Connie al Filzi Street 3.0 di Martinsicuro. A partire dalle 20.30 cena con spettacolo di danza del ventre al Serenella Beach di Giulianova.Alle 21 torna il venerdì sera del Victory Pub di Roseto degli Abruzzi: cena e dopocena con karaoke. Dalle 21.45 al Treasure Island di Pineto cena spettacolo in compagnia delle canzoni di Rino Gaetano interpretate da Osvaldo Bianchi. Dalle 22 lo scatenato trio Spaghetti Rocchenroll sarà di scena, per la prima volta, al Pub Troll di Mosciano Sant’Angelo mentre a partire dalle 22 i Corrente Alternata renderanno omaggio alla musica di AC/DC. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto e al Mya in Val Vibrata.

Sabato 1 febbraio

Alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo va in scena A Bit. Un compositore e artista visivo americano, Tristan Perich, e una sinfonia scritta su microchip per un percorso condiviso da un insieme di festival della città curato da Lara Guidetti. Al Sound di Teramo serata all’insegna del punk rock e dell’HC melodico. Live degli Spaghetti Rocchenroll al Valery cafè di Castellalto. Si balla in compagnia della musica Anni 70, 80, 90 alla discoteca Mya in Val Vibrata, latino al Mamboking di Torricella Sicura e al Gattopardo di Alba Adriatica e commerciale all’Hunter Project di Mosciano Sant’Angelo.

Domenica 2 febbraio

Alle 21 al Teatro Comunale di Atri va in scena I soliti ignoti, di e con Vinicio Marchioni. La commedia è la prima versione teatrale del mitico film di Monicelli, uscito nel 1958 e diventato col tempo un classico imperdibile della cinematografia italiana e non solo. In serata torna la domenica Adoro al Dolce and Co di Mosciamo Sant’Angelo.