Cosa fare a Pescara nel weekend del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2020? In primo piano lo show dedicato agli Abba e la Festa celtica

PESCARA – Tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia anche nel primo weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti, presentazione di libru o, ancora, avvincenti spettacoli a teatro. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Presso Nero – La Factory a Pescara si potrà visitare il progetto fotografico “Leave me now, return tonight” di Sabrina Caramanico. Prosegue fino a domenica presso il Ludwig Bier-Keller N.2 di Pescara la Festa Celtica, tra ricette tipiche d’epoca (Zuppa della Triade, Tagliere dei Tulingi, Piatto delle Rune, Bannock di Brigantia), birra al naturale “di cantina” (non filtata e non pastorizzata), musiche originali e costumi tradizionali.

Venerdì 31 gennaio

Dalle ore 17 presso Eureka lettura del libro “Alice cascherina” a cura delle Storie di Alice e laboratorio creativo “Libro tattile di Alice cascherina” a cura di Monica. Alle ore 17:30 nella sala Tosti dell’Aurum di Pescara presentazione del libro di Patrizia Tocci “Carboncini. Sguardo e parole”. Dalle 19.30 da Meshroom Photo Andrea Tomassetti racconta la sua esperienza in Iran. Dalle 21 all’Osteria della Musica, nella location sul lungomare di Pescara, na serata dedicata ai più grandi successi dei Pooh con la band rivelazione Giorninfiniti. A partire dalle ore 21 al Teatro Massimo il Quartetto Noûs e Francesco Caramiello omaggiano Giovanni Sgambati. Al Briganteria Pub I Fiori bel deserto proporranno i grandi successi di Pino Daniele. Dalle 23 al MamiWata serata con la BPM Band che proporrà brani di musica dance dagli anni ’80 sino ai ’00. Serata d’autore con gli “Anyma Latina” che tornano Live al Jammin’ Club per tributare ancora una volta il grande Lucio Battisti. Musica Anni 90 al Grand Canyon Pub. Dalle 23.15 al Loft 128 di Spoltore The Amy Jade show tribute – il miglior tributo abruzzese alla indimenticabile voce di Amy Winehouse per due ore di grande musica. Tributi a Vasco Rossi al Temple Bar (dalle 21 con i Renny Blasco & I soliti fatti così) e al Van der Haarst (dalle 22 con I soliti 2.0).

Sabato 1 febbraio

Alle 17.30 al Teatro Comunale di Popoli Luca Pompei presenta “Come gli alberi spogliati ad aprile”. Alle 19 al Mood Photograph Fausto Podavini presenta il suo ultimo libro: “Omo Change”: un progetto fotografico sviluppato tra il 2011 e il 2017, che documenta gli impatti ambientali e sociali nella valle dell’Omo in Etiopia e sul lago Turkana in Kenya dopo la costruzione della diga Gibe III. Alle 21 al Teatro Massimo approda il più grande show dedicato agli ABBA in Italia. La grande musica della band pop più famosa al mondo in un entusiasmante concerto dal vivo. Da “Waterloo” a “Dancing Queen”, da “Gimme, gimme, gimme” a “Mamma mia!” Allo Spazio Matta Florian Metateatro e Le Odissere teatro presentano Tutto scorre, una fatalità di Massimo Sgorbani.In un giorno qualunque, in corrispondenza di una curva di una autostrada qualunque, accade una fatalità. Dalla descrizione dell’evento parte l’ antefatto narrato dalla protagonista, la guardiana dei bagni di un autogrill. Al Futuro imperfetto 2.0 i “Mercanti di Sogni” presenta il reading teatrale:”Comunicazioni disturbate: Storie di uomini, donne e gioventù”. Con il Sopravvento di internet, Social, Smartphone, com’è cambiata la comunicazione umana? Quanto si è disposti a parlare e quanto ad ascoltare?

Al Teatro Gianni Cordova va in scena InFame – Non farti fregare, uno spettacolo teatrale che introduce in un moderno Colosseo in cui si assiste ad un’assurda lotta a colpi di battute, a tratti sconcertante e piena d’angoscia, più spesso ridicola ed esilarante. A partire dalle 21.30 presso Il Cantiere Deep Purple, AcDc, Cure, Johnny Cash, Joy Division, Gun’n’Roses, Bronsky Beat, Lou Reed, Tears For Fear, Nirvana, e tanti altri classici Rock e Anni ’80 in una suggestiva atmosfera Bohemien. Karaoke Night al Cento4 Barreria Bistrot. Dalle ore 22, gli Earthset presentano “L’Uomo Meccanico” il disco contenente la colonna sonora dell’omonimo film muto “L’Uomo Meccanico” del 1921 restaurato dalla Cineteca di Bologna. una lunga suite senza soluzione di continuità, in cui la band esplora ed approfondisce gli elementi più sperimentali della sua produzione. Si passa agevolmente dal post rock alla psichedelia, dal noise ad echi classicheggianti dodecafonici ed esatonali ispirati dallo studio delle avanguardie storiche dei primi del ‘900. Alle 22.30 i Peperoncini Rossi tornano al Loft 128 di Spoltore con tutti i maggiori successi dei Red Hot Chili PeppersDalle 23 al Covent Garden Laura De Masi alla voce e Diego De Luca alla chitarrafaranno ripercorrere i grandi successi dagli anni 90 ad oggi: Alanis Morisette, Morcheeba, Elisa, Michael Jackson, Bruno Mars, Adele.

Domenica 2 febbraio

Alle 17 al Museo delle Genti d’Abruzzo finissage della mostra “Specchi, specchi, specchi convessi…opere d’arte da “grandi maestri” di Pino Procopio. Alle 18 al Teatro Gianni Cordova va in scena lo spettacolo In nome del padre, primo capitolo di una trilogia dedicata alla famiglia; di e con Mario Perrotta. Alla Libreria Primo Moroni presentazione di “Paola Dubla” di Anna Palma Ruscigno.