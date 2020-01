Cosa fare nel fine settimana dal 31 gennaio, 1° e 2 febbraio 2020 a L’Aquila e dintorni? In primo piano mini live di Thomas, concerti, teatro

L’AQUILA – Tanti gli eventi a L’Aquila e provincia anche nel primo weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti, teairo e serate disco per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta anche ciaspolate. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Tutti i giorni si potrà efffettuare una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso per ammirare lo splendido paesaggio innevato da una prospettiva selvaggia e naturalistica: quella del bosco.

Venerdì 31 gennaio

Serata di grandi live. Dalle 21 all’Amnesia Pub a L’Aquila arriveranno I Pupazzi; dalle 22 al Monthy’s Irish Pub a L’Aquila gli Yawp proporranno i più grandi successi dei Pearl Jam. Dalle 22.30 atmosfere Anni 50 al Roll Bar, sempre nel capoluogo: ad esibirsi saranno i The Fuzzy Dice, i cinque ragazzi col papillon. I Corrente Alternata renderanno omaggio alla musica degli AC/DC al Settefonti Food and drink di Prati d’Ansidonia mentre all’Irish Cafè a L’Aquila ci sarà il rock dei Crank. how me love! al Bambola 2.0 a L’Aquila ma si balla anche al Moonvillage al 910.

Sabato 2 febbraio

A partire alle ore 19.20 la Pro Loco organizza la classica polebtata. Alle ore 21 al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena Fetdinando per la regia di Nadia Baldi, il testo più famoso di Annibale Ruccello, andato in scena per la prima volta il 28 febbraio 1986. L’opera ha vinto due premi IDI: uno nel 1985 come testo teatrale, il secondo nel 1986 come migliore messinscena. Si balla al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica di Pizzoli.

Domenica 2 febbraio

Torna Una Domenica al Museo gratis, l’iniziativa del Ministero dei beei culturali.I più sportivi potranno partecipare all’escursione al vetusto Castello d’Orsa detto anche Castello di Pratola di cui oggi restano soltanto i ruderi sulla sommità dell’omonimo colle; polentata finale. Alle 16 al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila va in scna A bit. Un piccolo gruppo di spettatori, rigorosamente con la musica in cuffia e accompagnati da un testo che introduce e contestualizza lo spazio della performance, segue i danzatori nel disegno che si adatta a spazi urbani e museali. presso L’Aquilone Centro Commerciale L’Aquila Thomas si esibisce in un Mini Live ed incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album “Imperfetto” . Alle 17.30 al Teatro Maria Caniglia di Sulmona In occasione dei 250 anni dalla nascita di L. van Beethoven (1770-1827)

Gloria Campaner. Cena con delitto all’Ammesia Pub a L’Aquila.