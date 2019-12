Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (13-15 dicembre)

Cosa fare nel secondo fine settimana dal 13 al 15 dicembre 2019 in Abruzzo? In primo piano il concerti di Fabrizio De Andrè, eventi natalizi

Tra Luci d’artista, musiche natalizie, spettacoli e fiocchi di neve che incorniciano i borghi, i numerosi eventi che caratterizzano il secondo weekend di dicembre in Abruzzo finiscono per avere un non so che di speciale. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

NATALE – Sabato e domenica 15 a Castel Frentano (CH), torna l’appuntamento con Il Villaggio di Babbo Natale: due giornate all’insegna del divertimento per tutta la famiglia con spettacoli per i più piccoli, musica dal vivo e percorsi gastronomici lungo le vie del centro storico. Presso gli stand gastronomici si potranno degustare patatine fritte, piadine, cocktail e bevande varie. Ci sarà l’animazione per bambini e non mancherà la musica ad allietare le serate. A Ripattoni di Bellante si rinnova l’appuntamento con Il Borgo di Babbo Natale, l’evento Natalizio riservato a grandi e piccini per riscoprire la vera magia del Natale. Domenica torna La casa di Babbo Natale a Torano Nuovo (TE): nell’occasione i bambini potranno consegnare la classica letterina, scattare la foto con Babbo Natale o con slitta e renna come scenario, ricevere gadget e partecipare a diversi laboratori creativi appositamente organizzati.

SAGRE – Per tutto il fine settimana a Campovalano (TE) primo Festival del tartufo bianco. Sabato e domenica nel centro storico di Teramo edizione natalizia di Note di gusto. Nella giornata di domenica le aziende apistiche di Tornareccio (CH) aprono le porte al pubblico per una giornata di visite aziendali, degustazioni, dimostrazioni, regali natalizi e molto altro.

MOSTRE – Si segnalano “Il riverbero dell’aceto“ allo Spazio Bianco e “Effetto Nespolo” presso la Galleria Arte Pentagono, I racconti del mare e altre storie al Museo delle Genti d’Abruzzo, Saligia, mostra di Arianno Bonamore al Civico 16. Tutte a Pescara.

CONCERTI – Prosegue il tour “Storia di un impiegato” di Cristiano De Andrè con la tappa abruzzese del 14 dicembre al Teatro Massimo di Pescara, dove porterà concept album di Faber completamente riarrangiato. Tantissimi i live nei locali, con tribut a grandi artisti, nazionali e internazionali.

TEATRO – Sabato al Museo Archeologico La Civitella di Chieti va in scena Saturnalia. Una matrona teatina e un colto schiavo di origine giudaica, nella Teate Marrucinorum di II secolo d.C., si incontrano alla vigilia della festa dei Saturnalia e ne nasce un simpatico dialogo sulla tradizione di una delle ricorrenze più importanti per l’antica Roma e le sue province. Il Teatro Madonna del Rosario di Pescara TeatroSenzaTempo presenta: “Dio arriverà all’alba, omaggio ad Alda Merini”. Uno Spettacolo biografico originalissimo. In scena non solo la poesia, ma sopratutto il quotidiano della “poetessa dei Navigli”. Una finestra affacciata verso l’interno. Alda Merini, la poetessa, la madre, la folle capricciosa truccatissima e ingioiellata frequentatrice del Costanzo Show.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma anche nell’aquilano e sulla costa teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga.

Stando alle previsioni meteo pare che ci si potrà concedere qualche escursione. Ma se proprio non si volessero sfidare i primi rigori di stagione un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto riguarda la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.