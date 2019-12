Cosa fare il fine settimana del 13, 14 e 15 dicembre nel teatino? In primo piano appuntamenti natalizi ed eventi musicali

CHIETI – Tra gli eventi di questo secondo weekend di dicembre spiccano gli appuntamenti natalizi, live e tributi a grandi artisti italiani e internazionali ed eventi natalizi. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Per tutto il weekend a Castel Frentano torna Il villaggio di Babbo Natale con stand gastronomici, musica e animazione per bambini.

Venerdì 13 dicembre 2019

A Chieti alle 16.30 al Centro Commerciale Megalò il live dei Dixie Four. Dalle 21 al Malto&co live di Claudia Pantaleone Quartet. Dalle 22 al Primo il live di Marco Parente mentre al Bar Tucci i Reddot renderanno omaggio alla musica dei Red Hot Chilli Peppers. Dalle 22.30 a Palazzo Lepri si balla in compagnia dei dj Ralf, Alessandro Marini e Riviera Dancing. A Francavilla al mare a partire dalle 20.45 al Siren’s Corner Il Cafè Mexcal suoneranno i grandi successi dei Litfiba mentre dalle 21 al Gallegro si giocherà a Il Cervellone quiz. A Lanciano dalle 22 a Il Tamarillo Brillo arrivano i suoni soul e blues dei Southern Fruits mentre a Crecchio musica itliana in compagnia di Direzioni Parallele.



Sabato 14 dicembre 2019

All’Auditorium di Atessa dalle 19 Mauro Mase canta Lucio Battisti. A Chieti a partire dalle 20 serata di gala tra musica e ketteratura al Grand Albergo Abruzzo: ospite Assunta Menna. Dalle 20.30 invece Cronocena con delitto al Castello di Semivicoli. Dalle 23 allo Stammtisch Tavern live de i Taglia 90 mentre al FuoriCorso gli Headlight faranno ascoltare brani inediti e alcune cover del panorama brit pop (Coldplay, Oasis, Beatles, Killers, Clash, Black Keys). Al Teatro Comunale di Orsogna, alle 22, va in scena Nessuno conosce nessuno mentre dalle 22 al Green Shark di Perano ci sarà il live di Effemme.

Domenica 15 dicembre 2019

Le aziende apistiche di Tornareccio aprono le porte al pubblico per una giornata di visite aziendali, degustazioni, dimostrazioni, regali natalizi e molto altro. Allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo si gioca a Il cervellone quiz mentre all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare Federico Buffa sarà in scena con Italia Mundial.