Cosa fare nel fine settimana dal 13 al 15 dicembre a L’Aquila? In primo piano mercatini e appuntamenti natalizi e spettacoli teatrali

L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del secondo weekend di dicembre nell’aquilano ci sono i primi eventi natalizi Natale, i live musicali e le serate disco. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Sabato e domenica, per la quarta volta consecutiva, al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila torna l’evento medievale a tema natalizio piú atteso con giochi medievali come tiro con l’arco, forza 4 quarti, il rindindondolo, acchiappa il quarto, il labirinto; animazione per bambini come truccabimbi, laboratori creativi, attività ludiche strutturate. Mercatini di Natale, per il secondo anno, a Villavallelonga.

Venerdì 13 dicembre

Dalle 19.30 live degli Aura al Bar Amnesia a L’Aquila. Alle 21 al Teatro off limits di Avezzano va in scena Richiesta di amicizia. Nel capoluogo, dalle 22 all’Irish Cafè a L’Aquila si terrà il live di Mykimono mentre alla Birreria Gran Sasso a salire sul palco saranno gli Univers Trilogia del potere. Torna Il venerdì notte del Bambola 2.0 a L’Aquila.

Sabato 14 dicembre

Alle 21 al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena Pesce d’aprile mentre all’Auditorium del Parco a L’Aquila Federico Sirianni presenta il suo omaggio a Giorgio Gaber. Al Castello Orsini-Colonna di Avezzano concerto della regina dei Soul Lydia Lyon e Diego Cignitti. Si balla al Guernica.

Domenica 15 dicembre

Pe rchi vuole trascorrere qualche ora all’aperto è in programma una escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio. Dalle 17 allo Spazio Rimediato a L’Aquila spettacolo di magia con Lorenzo e Pietro Scataglini mentre al Teatro Caniglia di Sulmona si potrà assistere all’operetta Scugnizza.