Cosa fare a Teramo nel fine settimana dal 13 al 15 dicembre? In primo piano i mercatini di Natale, le serate disco i live musicali nei locali

TERAMO – Al centro del secondo weekend di dicembre ci sono mercatini di Natale, serate disco e i live musicali. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Per tutto il fine settimana a Campovalano (TE) primo Festival del tartufo bianco. Sabato e domenica nel centro storico di Teramo edizione natalizia di Note di gusto. A Ripattoni di Bellante si rinnova l’appuntamento con Il Borgo di Babbo Natale, l’evento Natalizio riservato a grandi e piccini per riscoprire la vera magia del Natale.

Venerdì 13 dicembre

Ultimo giorno del Villaggio di Natale di Giulianova con artigianato, prodotti enogastronomici, pista di pattinaggio, trenino, musica e spettacoli, Casa di Babbo Natale e animazione per bambini. Dalle 19 live degli Spaghetti Rocchenroll al Makkiato 2.0 di Teramo; dalle 21 dei Sounds Better a San Nicolò a Tordini e di Ensi al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata. Consueto cena e dopodena al Victory Pub di ant’Egidio alla Vibrata. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto.

Sabato 14 dicembre

Dalle 12 .30 Cibo e risate di Natale con Nduccio a Torricella Sicura: piacevole momento d’incontro con gli Over 60 presso un ristorante convenzionato accompagnati da buon cibo con tombolata e la comicità dell’artista pescarese.In serata cena spetacolo anche al Tranqi pub e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo. Si balla latino al Mamboking di Torricella Sicura e al Mya in Val Vibrata.

Domenica 15 dicembre

Dalle 10.30 di festeggia Santa Lucia al Museo di Civitella del Tronto, con tanti laboratori creativi. Alle 17 al Teatro Comunale di Teramo va in scena Il giardino del gigante. Dalle 21 Concerto di Natale alla Chiesa di anta Maria Assunta a Silvi Marina. In serata torna l’aperitivo divertente al Novavita Beach a Giulianova.