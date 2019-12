Cosa fare a Pescara nel secondo weekend di dicembre? In primo piano il concerti di Cristiano De Andrè e gli spettacoli teatrali

PESCARA – Tra gli appuntamenti di Pescara e provincia del secondo weekend di dicembre spiccano il concerto di Cristiano De Andrè e gli appuntamenti natalizi. Per le mostre si segnalano “Il riverbero dell’aceto” allo Spazio Bianco e “Effetto Nespolo” presso la Galleria Arte Pentagono, I racconti del mare e altre storie al Museo delle Genti d’Abruzzo, Saligia, mostra di Arianno Bonamore al Civico 16. Degne di nota le Luci d’artista accese nel centro di Pescara.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti

Venerdì 13 dicembre

Presso la Galleria del Mercato Muzii di Pescara il Muzii Market Xmas Edition 2019. Dalle 19 presso ArtDiWine degustazione di Amarone della Valpolicella. alle 22 al Grand Canyon pub i Floyd on the wing renderanno omaggio ai Pink Floyd mentre dalle 23 al Loft 128 di Spoltore i Montepulciano suoneranno i più grandi successi dei Negramaro. Al Teatro Madonna del Rosario – Auditorium Giovanni Paolo II in scena “Dio arriverà all’alba – omaggio ad Alda Merini”.

Sabato 14 dicembre

Alle 16.30 al Mondadori Bookstore Andrea Chierini presenta il suo libro Il mio amico Nepal. Dalle 19 al Mediamuseum proiezione del film Allacciate le cinture. Dalle 19 al Cafè letterario Il Diavolo e l’Acquasanta si festeggiano i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari; da Art DiWine degustazione di Amarone della Valpolicella. Alle 21 all’Auditorium Papa Giovanni Paolo II va in scena Dio arriverà all’alba di Alda Merini. Dalle 22 al Bloom il live di Antonio Marrone trio mentre dalle 23 al loft 128 di Spoltore i DeMode renderanno omaggio alla musica dei Depeche Mode.

Domenica 15 dicembre

Dallle 11 Santa Messa e Concerto corale nella Chiesa di Maria SS. Regina della Pace. Dalle 15 presso la Libreria Primo Moroni si potrà rivedere tutti insieme La storia infinita, a quarant’anni dalla sua uscita nelle sale mentre dalle 16 si potrà partecipare a un stage di musicalità presso I luoghi dell’anima. Alle 18 al Florian Metateatro concerto al pianoforte di Marco Fumo mentre al Teatro dei Guasconi va in scena InFame