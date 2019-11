Cantine aperte a Castrum Petrae, festa del vino a San Valentino 2019

Il programma completo e tutte le informazione per partecipare all’evento enogastronomico in programma sabato 9 e domenica 10 a San Valentino in Abruzzo Citeriore

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE – Si torna a brindare in nome di Bacco sabato 9 e domenica 10 novembre a San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe), con l’evento “Cantine aperte a Castrum Petrae”, la festa del vino più famosa e affollata d’Abruzzo. Andiamo a vedere cosa si potrà trovare in questa edizione quindi il programma completo con la mappa e il servizio pulmann da Chieti e Pescara.

Arrivata quest’anno alla diciottesima edizione, la manifestazione di San Valentino richiama migliaia di visitatori da tutta Italia. Saranno 11 i fondaci antichi disseminati nel centro storico, rimessi a nuovo per l’occasione, in cui gustare piatti tipici della cucina tradizionale abruzzese, accompagnati da fiumi di vino rosso, provenienti da sette diverse cantine vinicole abruzzesi.

Ricca l’offerta di piatti caldi e freddi, un percorso enogastronomico che si snoda lungo le antiche “ruve” del centro storico, partendo dal Duomo e scendendo alla scoperta degli angoli più caratteristici del paese: sagne e ceci, pallotte “cace e ove”, salsicce, arrosticini, porchetta, castagne e vin brȗlè.

Ad organizzare la festa, le associazioni culturali di San Valentino, in collaborazione con l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine, la Protezione civile e oltre 100 volontari che lavorano all’interno delle cantine.

Oltre al consueto appuntamento di sabato 9 novembre (apertura cantine ore 19:00 – 02:00), la festa proseguirà per tutta la giornata di domenica 10 (dalle 10:30 alle 22:00), per godere a pieno delle bellezze del centro storico di San Valentino anche di giorno. Tante le attività dedicate soprattutto ai bambini: la mattina di domenica ci sarà da divertirsi con il Laboratorio di Preistoria all’interno del Castello, la “saltarella”, il circo, i trampolieri e il laboratorio di pupazzi di cartapesta. E alle 19, appuntamento con la storica “Processione dei cornuti”, che si rinnova da oltre 100 anni, ogni 10 novembre, in occasione della festa di San Martino, sfilata goliardica di corna animalesche e simboli fallici.

Nei due giorni di festa, si potrà visitare il Museo dei Fossili e delle Ambre (ingresso gratuito), situato nei pressi della piazza principale, dove ammirare la sezione dedicata ai dinosauri e la nuovissima sala che raccoglie i fossili della Majella. Nella cantina del Museo, inoltre, sarà possibile degustare piatti caldi e vin brȗlè.

PROGRAMMA

Sabato 9 Novembre

Apertura Cantine ore 19 con cibi abruzzesi e gran varietà di cantine vinicole

Informazioni Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore 085/8574131 – Lorenzo Petrilli 393/0179818

Domenica 10 Novembre

ore 11 – Appuntamento nel giardino della Premiata Gelateria di San Valentino

Fiera di San Martino e Visita guidata al centro storico di San Valentino in A.C. Il castello Farnese e la Cattedrale.

ore 13 – Pranzo libero nei punti ristoro e degustazione delle Cantine di Castrum Petrae

Ore 15 – Sala Giannino Ammirati

TEMPO FERTILE TEMPO DI SALTARELLA

Laboratorio di balli tradizionali abruzzesi e musiche dal vivo

La saltarella della Val di Tavo. Il ballo a Penne, tra passato e presente, con Barbara Squartecchia, Roberto Giancaterino.

La saltarella e la ballarella della Majella con Anna Anconitano e Silvio Pascetta.

La musica, i passi, la gestualità e le espressioni fondamentali per un’esperienza comune di ricostruzione e di restituzione dei due balli alla comunità e alle contrade sanvalentinesi.

Ore 18.00 – Piazzetta Dante

Appuntamento con ADRIANA GANDOLFI, demoantropologa

Note introduttive sulla Processione dei Cornuti a San Valentino.

Ore 19.00 – PROCESSIONE DEI CORNUTI

FESTA di SAN MARTINO

E per le vie del borgo al ribollir dei tini, suoni, canti, balli, stornelli con MARCO MEO e WALTER BIANCHINI

Lu Trainanà – musica tradizionale marchigiana con BARBARA SQUARTECCHIA e ROBERTO GIANCATERINO

Vurre Vurre – musica tradizionale abruzzese.

Le osterie e i ristoranti di San Valentino serviranno il tradizionale “Spezzatino di carni e patate”

Un’iniziativa DANZARE di GIOIA e PRO LOCO di SAN VALENTINO

Contributo di partecipazione per il solo laboratorio di ballo 12euro/persona – Iscrizioni entro venerdì 8 novembre 349 7027350 Anna Anconitano

INGRESSO MUSEO DEI FOSSILI E DELLE AMBRE

€ 2 INGRESSO SINGOLO INTERO

€ 1 INGRESSO RIDOTTO

INFORMAZIONI info@scoprisanvalentino.com

SERVIZIO PULMANN

Partenze da Chieti:

Campus X (Via Papa Giovanni Paolo II)

Benzinaio Eni (Via B. Croce)

Bross

Orari a scelta:

Partenza ore 19.30 e ritorno 1.00

Partenza ore 21.30 con ritorno 3.00

costo 10 euro

Partenza da Pescara:

Ore 20.30 Stadio (Via Pepe)

Ore 20.45 Stazione Centrale (Terminal Pullman

Orari:

Partenza da San Valentino ore 2:00

costo 12 euro