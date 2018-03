Volo Pescara – Catania, debutto per la compagnia Volotea

PESCARA – Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, fa il suo debutto all’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo annunciando l’avvio di un nuovo volo alla volta di Catania. Il collegamento, con 2 frequenze settimanali per un totale di 16.500 biglietti già in vendita, decollerà dal 31 di maggio. Grazie a questa importante novità, per tutti i passeggeri abruzzesi sarà ancora più comodo, facile e veloce, programmare uno short break a Catania, una delle più belle e vivaci città della Sicilia.

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’inizio della collaborazione tra Volotea e l’Aeroporto di Pescara – afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager di Volotea in Italia –. Grazie al collegamento alla volta di Catania siamo certi di fare la felicità di molti passeggeri abruzzesi che potranno raggiungere la Sicilia in modo diretto, comodo e veloce a bordo dei nostri aeromobili. La mission di Volotea, infatti, è di rendere più semplici gli spostamenti tra le città di medie e piccole dimensioni e Pescara incarna perfettamente la tipologia di città che vogliamo includere nel nostro network. Ci auguriamo, inoltre, che l’avvio di questi nuovi voli rappresenti solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione tra Volotea e lo scalo abruzzese: insieme al management dell’aeroporto di Pescara, infatti, stiamo lavorando per lanciare presto nuove rotte”.

Il Presidente della SAGA, Prof. Nicola Mattoscio esprime così la sua soddisfazione: ”La Partnership con Volotea consente all’Aeroporto d’Abruzzo la presenza di un nuovo e prestigioso vettore. Continuano così la diversificazione degli operatori sullo scalo e gli sforzi di allineamento agli obietti in materia di volumi di traffico precisati nel Piano Industriale e nel Budget 2018 della Società”.

Oltre ad offrire ai passeggeri la possibilità di raggiungere Catania, il nuovo volo contribuirà ad incrementare il flusso turistico incoming verso Pescara e l’Abruzzo, una regione che ha un potenziale turistico enorme, grazie alle sue bellezze artistiche e naturalistiche e al suo patrimonio enogastronomico.

Volotea ha recentemente infranto il traguardo dei 15 milioni di passeggeri trasportati a livello Europeo e, in Italia, opera in 19 aeroporti con la sua flotta di aeromobili.

INFO

Il nuovo collegamento da Pescara a Catania è disponibile sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.