GdF Pescara, arrestatato 28enne per spaccio di cocaina

PESCARA – L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dall’inizio dell’anno, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza in prossimità del fine settimana, ha portato ad un ennesimo arresto e sequestro di sostanze stupefacenti. Infatti, nella serata i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in località Pescara Colli, fermavano un’autovettura con a bordo una coppia di giovani, il cui conducente, un ventottenne nativo di Pescara, veniva trovato in possesso di un frammento di hashish di circa 3 grammi.

A seguito di tale ritrovamento, una volta individuata l’abitazione nella disponibilità della coppia, si procedeva alla sua perquisizione con l’ausilio delle unità cinofile fatte appositamente intervenire, nel corso della quale si rinveniva, già suddivisa in involucri e dosi, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 30 grammi, nonché diverse sostanze da taglio, un bilancino di precisione ed alcuni coltelli con ancora presenti nelle rispettive lame evidenti tracce di hashish. E non solo, seppur abilmente occultate in alcuni scomparti della cucina, venivano individuate mazzette di banconote per un importo complessivo di euro 10.950,00.

L’uomo, responsabile dell’illecita detenzione, veniva quindi tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale di S. Donato a disposizione dell’A.G. procedente.

L’operazione è il risultato dei servizi mirati svolti sul territorio pescarese, dalle fiamme gialle del Comando Provinciale, a contrasto dell’illecito traffico e spaccio degli stupefacenti, che nei precedenti fine settimana avevano già visto l’esecuzione di altri arresti e ulteriori sequestri, nel corso di controlli dedicati, soprattutto nell’area circostante la stazione ferroviaria centrale nonché, da ultimo, con l’intercettazione e arresto di un trafficante albanese per detenzione di 5 chili di marijuana.