L’Unibasket Lanciano scende in campo per il Camerun

La società frentana sarà impegnata da luglio a settembre con il progetto “Unibasket takes care for Cameroon”

LANCIANO – E’ un’estate all’insegna della solidarietà, dello sport e dei valori interculturali quella che sta vivendo l’Unibasket in terra d’Africa con il nuovo progetto internazionale “Unibasket takes care for Cameroon”. Questa iniziativa realizzata con l’appoggio della Federazione Camerunense di Pallacanestro e con la testimonianza del nostro giocatore Constantin Maralossou Dabangdata si articola su tre colonne:

La solidarietà con la donazione da parte della società di beni di prima necessità, materiale sanitario, derrate alimentari, attrezzature sportive e materiale didattico ai ragazzi degli orfanotrofi “Fact” e”Sainte Therèse” di Yaoundé la capitale camerunese.

La scuola con l’importanza del valore dello scambio interculturale con un serie di incontri che culminerà con l’arrivo in Camerun ad inizio Settembre del General Manager Valerio Di Battista e del dott. Renato Fulgente, Responsabile Sanitario dell’Unibasket, che faranno visita agli studenti del Liceo di Anguissa per parlare dei valori etici ed educativi dello sport ed al Centro Medico Chirurgico “African Genesis Health” dove il nostro medico (che nel lontano 1994/95 da neo specializzato in chirurgia prestò servizio in Nigeria) metterà a disposizione del personale locale, la sua esperienza nella lotta al Covid 19 come Direttore Sanitario del Pronto Soccorso di Atessa (Chieti)

Lo sport con la preselezione di giovani talenti del basket camerunense che a settembre nella capitale Yaoundè, parteciperanno ad un prestigioso Camp di Basket con i migliori allenatori locali che permetterà a due di loro, distintisi per i brillanti risultati scolastici e le straordinarie qualità tecnico-fisiche di vincere una borsa di studio internazionale per l’Italia.

Le personalità e gli enti coinvolti

Personalità del Camerun

-Dimissia Dabangdata Florent: Esperto nazionale di Prevenzione delle Violenze Estremiste presso la sede delle Nazioni Unite e del programma di sviluppo Kousseri del Nord-Camerun.

-Nicolas Vounsia Luina: Diplomato dell’Istituto delle Relazioni Internazionali in Camerun (I.R.I.C) e Funzionario presso il Ministero degli Affari Esteri.

-Fochive Jeannot: Segretario Generale della Lega Pallacanestro della regione Centro Camerun.

-Dott. Ndeutchoua Martin: Responsabile del Centro Medico-Chirurgico “African Genesic Health”.

-Ngassu Meli: Presidente e fondatore del Centro di Formazione “Léna Basketball Academy”

-Lawa Dabangdata Desiré: Professore di Scuole Normali degli Insegnanti a Garoua.

-Firida Silviane: Responsabile della Documentazione a Yaoundé per la televisione nazionale C.R.T.V.

-Ayissi Demyre: Ufficiale di polizia alla Sicurezza Nazionale.

-Ateba: Preside al collegio KJM.

-Lissouck II Cyril: Funzionario a Sossucam-Ampoing e Responsabile del Servizio dello Sport al Liceo Anguissa .

-Emmanuel Bissong: Comandante dei Vigili di Fuoco in servizio a Yaoundé.

-Castro Moulla Djibril: Funzionario al Ministero dello Sport e dell’Educazione Fisica-

-Mercuor Meli: Coach “Léna Basketball Academy”.

-Gilles Alain Kouamo Sango: Professore di Educazione Fisica e Sportiva e coach principale di K.G.A.

-Baleba Laurent: Coach dell’Onyx (società che ha formato diversi atleti di altissimo livello tra cui citiamo l’ex giocatore N.B.A. Luc Richard Mbah a Moute e Landry Nnoko attuale Campione di Serbia con la Stella Rossa di Belgrado)

-Kom Alain: Promotore del “Warriors Basketball Club”

-Rodrigue: Promotore di Etoudi BBC.

Personalità dell’Unibasket Lanciano

-Costantin Maralossou Dabangdata: Giocatore dell’Unibasket Lanciano, nato a Banyo in Camerun.

-Valerio Di Battista: General Manager dell’Unibasket Lanciano.

-Dottor. Fulgente Renato: Responsabile Sanitario della Unibasket Lanciano nonché Direttore Sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Atessa (Chieti).