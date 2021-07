Luco dei Marsi, rinviato l’evento “L’acquacanta”: la nuova data

Per le condizioni meteo attese, non ottimali, la rappresentazione dell’opera é stata rinviata a mercoledì 21 luglio

LUCO DEI MARSI – L’Amministrazione comunale di Luco dei Marsi comunica che, per le condizioni meteo attese, non ottimali, e in via precauzionale, date anche le caratteristiche peculiari dell’evento, è stata rinviata la rappresentazione dell’opera “L’acquacanta”, di e con Sergio Meogrossi, inizialmente prevista per domani, domenica 18 luglio. L’evento, annoverato nella rassegna “Vacanze luchesi 2021… A Riveder le Stelle”, si terrà mercoledì, 21 luglio, alle 21.30, in piazza Umberto I a Luco dei Marsi.

L’Amministrazione invita tutti a partecipare, con la raccomandazione di recarsi in piazza Umberto I con breve anticipo così da consentire la migliore organizzazione degli spazi, che saranno gestiti secondo le correnti norme anti Covid-19.