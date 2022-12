PIZZOLI – Grande successo per la gara nazionale di kung fu wushu organizzata dalla asd Niwa kai con la collaborazione di Opes Abruzzo del presidente Terenzio Rucci. In questa competizione che si è svolta domenica 11 dicembre 2022 si sono sfidati numerosi atleti di tutte le età in 4 diverse discipline: combattimento light sparring, combattimento con la spada (wan jian), forma a mano nuda e forma con le armi.

Oltre ogni previsione la partecipazione all’evento è stata molto alta e gli sfidanti di tutte le scuole presenti in gara hanno svolto performance di altissimo livello.

In particolare hanno brillato gli atleti e le atlete della Asd Niwa kai dove spicca l’impeccabile (aggettivo usato dal giudice di gara che riporto volentieri) esecuzione della forma “chum kiù” di Wing chun del veterano Ettore Damiano Attanasio. Con il voto di 8/10 si è aggiudicato meritatamente il premio di “migliore atleta della competizione”.

Sulla manifestazione il Maestro Andrea Petrelli della Asd Niwa Kai si è così espresso: “Prima di ogni cosa desidero esprimere un ringraziamento molto sentito al Sindaco Di Pizzoli Gianni Anastasio, all’Amministrazione comunale tutta e alla Croce Bianca per la disponibilità e il supporto prezioso nell’organizzazione del trofeo, con l’augurio che nel corso degli anni si continui questa prolifica collaborazione. Detto ciò mi congratulo per la brillante prestazione dei miei ragazzi/e che sono cresciuti tantissimo in qualità e grinta rispetto le precedenti gare. Al mio allievo Ettore Damiano Attanasio vanno i miei speciali complimenti per il titolo vinto. Impegno, costanza e amore per il Wing chun e lo sport in generale sono stati meritamente ripagati dai fatti, fiero di lui. Con questa vittoria siamo stati i migliori in campo contro avversari che vantano atleti internazionali di antica tradizione. Una soddisfazione immensa per una realtà locale come la nostra sempre più destinata a crescere“.

Le medaglie vinte dalla Asd Niwa Kai:

Damiano Marrone: 2° posto. combattimento cat seniores

Rosa Maria Chiantia 2° posto taolù mani nude stili del sud – 2° posto combattimento cat. seniores

Simone Attanasio 1° posto forma a mano nuda, 3° posto combattimento cat. speranze maschile

Gabriele Attanasio 1° posto forma a mano nuda, 1° posto combattimento, 1° posto combattimento con spada cat. juniores

Ettore Damiano Attanasio 1° posto cat forma a mano nuda cat seniores, migliore atleta del torneo.

Monika Manescu Alessia 1° posto forma a mano nuda e 1° combattimento cat. esordienti femminile

Sofia Mancini 3° posto nella forma a mano nuda e 2° nel combattimento con le spade cat esordientifemminile

Martina Gioia 1° posto nella cat combattimento con le spade e 2° nella forma a mano nuda cat bambini

Francesco Testa 3° posto cat. combattimento e 3° nella categoria forma a mano nuda cat seniores

Gabriele Pericoli 1° classificato forma a mano nuda, 2° posto combattimento e 3° nel combattimento con spada cat esordienti maschile

Annaluisa Lico 2° posto combattimento, 2° posto forma a mano nuda cat seniores

Marco Pericoli 1° classificato combattimento e 2° classificato forma a mano nuda cat seniores

Giuseppe Maisto 1° posto forma a mano nuda, 2° combattimento con spade cat bambini, 2° posto combattimento con spade cat esordienti.