CITTÀ SANT’ANGELO – L’Amministrazione Comunale angolana ha ottenuto in questi giorni, tramite i fondi PNRR, un finanziamento di 1 milione e 700 mila euro per ristrutturare i locali dell’ex manifattura tabacchi da destinare ad un centro culturale e di 1 milione e 57 mila euro per riqualificare l’istituto scolastico P. Ritucci. Nel primo caso l’edificio sarà adibito ad uno spazio museale, mentre per quanto riguarda il secondo avverrà una demolizione completa con conseguente ricostruzione ex novo.

Il Sindaco Matteo Perazzetti riferisce in merito: “A nome dell’Amministrazione e grazie al suo impegno profuso nella causa, sono soddisfatto di poter dare una nuova vita ad un edificio storico per la nostra città, destinandola ad un luogo culturale. Si tratta dell’ennesimo investimento richiesto ed ottenuto per riqualificare l’intero territorio. Per quanto riguarda le scuole è sicuramente un grande risultato perché avremo modo di ristrutturare lo stabile, soprattutto riguardo ad un aumento della sicurezza, per i nostri giovani studenti. L’ennesimo di una lunga serie di progetti previsti nel piano di rigenerazione di tutta la città.”