Travolto dalla motozappa, muore un agricoltore a Civitella del Tronto

CIVITELLA DEL TRONTO – Tragedia nelle campagne di Villa Lempa di Civitella del Tronto: un agricoltore, Alessandro Ferri di 70 anni, è deceduto in un incidente, mentre stava lavorando con la sua vecchia motozappa, in un appezzamento di terra in via del Mulino Vecchio, proprio nel centro della frazione civitellese.

La ricostruzione della dinamica del gravissimo incidente è affidata ai carabinieri della stazione di Civitella, ma al momento sembrerebbe che l’anziano abbia perso il controllo dell’attrezzo agricolo, cadendo e venendo travolto dallo stesso. Le lame della motozappa lo hanno dilaniato.

I soccorsi sono stati immediati, ma inutili perché quando medico e infermiere del 118 sono arrivati sul posto per l’agricoltore non c’era più nulla da fare. In serata il magistrato ha dato il nulla osta alla rimozione della salma, che è stata composta all’obitorio dell’ospedale Mazzini. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Teramo.