Pescara, il 10 aprile incontro informativo su Zona Franca Urbana

Oltre sette milioni di euro a favore di attività medio-piccole che si trovano nel perimetro che delimita 144 strade fra Fontanelle e l’ex quartiere 3

PESCARA – Martedì 10 aprile nella Sala Consiliare del Comune di Pescara,a partire dalle ore 14.00, si svolgerà l’incontro divulgativo sull’attuazione della Zona Franca Urbana, misura che interesserà la città con oltre sette milioni di euro a favore di attività ricomprese nel perimetro interessato dal provvedimento. Un evento nato per informare sui benefici attuabili grazie alle risorse a disposizione del Comune di Pescara e sulle modalità operative e di accesso alla misura, che il Comune organizza in collaborazione con ANCI e con la Direzione Generale Incentivi alle imprese del Ministero per lo Sviluppo Economico. All’incontro parteciperanno gli esperti del Ministero, Ifel e Invitalia,che in questi giorni stanno facendo tappe esplicative per la Zfu in tutta Italia e che avranno modo di informare i potenziali destinatari dell’agevolazione con approfondite relazioni e rispondendo ai quesiti che verranno posti dai partecipanti.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 14.00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 14,15 – Saluti istituzionali

Marco Alessandrini – Sindaco Comune di Pescara

Simona Di Carlo – Assessore alle attività produttive Comune di Pescara

Ore14.45 Apertura dei Lavori

Francesco Monaco –Responsabile Area politiche di coesione ANCI; dipartimento fondi europei e investimenti territoriali IFEL: Relazione tecnica “Inquadramento tecnico normativo delle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle micro e piccole imprese localizzate in ZFU”

Alessandra De Angelis – Direzione X “Interventi per il sostegno all’internazionalizzazione e all’innovazione delle imprese e per lo sviluppo di aree urbane” (MISE)

Fabio Pagliarini – INVITALIA

Ore 15.45 Quesiti e dibattito

Ore 17.00 Chiusura dei lavori