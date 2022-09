Terremoto ad Ascoli Piceno, evacuate le scuole anche a Teramo

TERAMO – La scossa di terremoto, che intorno alle 12:30 ha avuto come epicentro l’Ascolano, è stata avvertita distintamente anche a Teramo. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Le scuole, come da protocollo, sono state evacuate da parte dei dirigenti scolastici, già tutti immediatamente contattati dal Sindaco, e al momento gli stessi non hanno segnalato situazioni di criticità. Il Comune, in ogni caso, monitorerà costantemente la situazione e fornirà con tempestività ogni eventuale ed ulteriore comunicazione.

Foto di repertorio