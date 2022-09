Sharper a L’Aquila, torna l’appuntamento 2022 con la scienza

L’AQUILA – SHARPER – SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps dedica questa edizione a Piero Angela per ribadire la necessità del dialogo e della collaborazione tra i mondi della comunicazione, della ricerca e della scuola.

È stato presentato oggi il programma relativo alle attività per la Notte Europea dei Ricercatori: si rinnova così anche quest’anno l’appuntamento con SHARPER, che si terrà a L’Aquila venerdì 30 settembre. Le sedi di Palazzo dell’Emiciclo, GSSI, Villa Comunale, Piazza Duomo e Croce Rossa torneranno ad accogliere grandi e piccoli, insieme ai ricercatori, per una giornata all’insegna della curiosità, del divertimento e della conoscenza verso il mondo della ricerca e della scienza.

“L’amministrazione comunale conferma il proprio sostegno alle manifestazioni dedicate alla divulgazione scientifica che vedranno anche quest’anno la città dell’Aquila protagonista di tantissime iniziative che hanno la straordinaria capacità di avvicinare chiunque al mondo delle scienze, nei luoghi più caratteristici e frequentati del centro storico. Ci riempie di orgoglio, inoltre, la crescita dell’offerta culturale che L’Aquila propone a livelli sempre più alti e in tutti i periodi dell’anno a cittadini e turisti sempre più numerosi” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Una delle più importanti novità dell’edizione 2022 è Researchers@School. Con l’apertura dell’anno scolastico ampio spazio sarà dato infatti alle iniziative di informazione e coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado. Un ricco programma che prevede progetti speciali portati avanti congiuntamente a livello nazionale come Sumo Science, Ricerca improbabile e Research show, ma anche eventi di carattere locale. Già dalla mattina del 30, le attività saranno dedicate ai diversi istituti scolastici: dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di II grado, gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti saranno coinvolti in laboratori, dimostrazioni, conferenze e osservazioni. In questo modo, SHARPER offre la possibilità ai ragazzi di avvicinarsi attraverso il gioco e il divertimento a temi scientifici, consolidando quel rapporto che da anni si è instaurato con le scuole.

“Come ormai succede da molti anni SHARPER rinnova l’incontro tra il mondo della ricerca e la comunità Aquilana e, come ogni anno, si rinnova con nuove iniziative che permettono a ognuno di avvicinarsi alle diverse tematiche scientifiche – commenta Ezio Previtali, direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN – Sono convinto che la Notte Europea dei Ricercatori sia un’occasione di approfondimento e coinvolgimento per coloro che sono affascinati dalla ricerca scientifica, ma anche di stimolo e ispirazione per tutti, in particolare per i più giovani”.

A dare il via a questa edizione di SHARPER – L’Aquila il pre-evento “Armin Linke – Gran Sasso” previsto il 27 settembre, alle ore 18.00 presso il Rettorato del GSSI: nel corso dell’incontro l’artista racconterà il suo progetto Gran Sasso realizzato nell’ambito della mostra In Itinere che è stato esposto nei mesi scorsi al MAXXI L’Aquila.

Tra tutte le attività che si svolgeranno nei vari luoghi simbolo di SHARPER – L’Aquila non mancheranno gli spettacoli che animeranno il palco a Palazzo dell’Emiciclo. La Scienza Coatta, un gruppo di giovani che porta avanti un progetto di divulgazione scientifica e umorismo in romanesco, racconterà attraverso due spettacoli “Pe dilla tutta” (ore 19:00) e “‘A fine der monno” (ore 22:00) aneddoti, concetti scientifici e vicende umane di scienziati e scienziate. Alle 20.45, l’astrofisico Eugenio Coccia con il compositore e chitarrista Luca Nobis e le coreografie del Centro Danza Art Nouveau, ci accompagneranno il un viaggio nel cuore della materia, da Democrito a Einstein con lo spettacolo “La grande alchimia cosmica”. Sebbene siano previsti all’aperto, in caso di pioggia, questi spettacoli si svolgeranno all’interno del Palazzo dell’Emiciclo.

Piazza Duomo ospiterà le attività di numerose istituzioni e offrirà un programma ricco e multidisciplinare ispirandosi anche alle cinque Missioni previste in Horizon Europe relative alle sfide chiave per il futuro europeo e globale. Incontri con i ricercatori, dimostrazioni, osservazioni, laboratori giochi e quiz: dal grande visitor center temporaneo EXTREME sui luoghi estremi della ricerca all’INGV Experiences per conoscere i segreti della Terra e dei Mari, dalla Crime Scene con gli specialisti delle Forze dell’Ordine ai Science Lab dedicati alle biotecnologie a tutela della salute, dall’Agit Lab sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale alle tecniche di Prevenzione e di Protezione dai rischi.

“Credo che questo tipo di iniziative siano di fondamentale importanza per avvicinare la società alla ricerca e alla scienza. – Afferma Fernando Ferroni, professore ordinario di Fisica al GSSI e prorettore con delega alla Terza Missione – Le soluzioni e le opportunità che oggi l’innovazione scientifica e tecnologica offrono spesso non vengono comprese del tutto, ma sono fondamentali, soprattutto in un momento storico come quello attuale, per la crescita di un Paese”.

SHARPER – L’Aquila si concluderà con l’iniziativa Soccer Match – Sfida di cervelli, il 4 ottobre alle ore 17.30: un triangolare che vedrà sfidarsi allo stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia, i ricercatori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, del Gran Sasso Science Institute e dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Nonostante il ritorno alle piazze, strade, e laboratori SHARPER 2022 non intende abbandonare i formati digitali felicemente sperimentati nelle edizioni precedenti. In particolare, ci sarà il ritorno la maratona online, evento corale che ha visto le città coinvolte dare vita a un vero e proprio palinsesto della comunicazione scientifica: 28 ore in collegamento da tutta Italia. All’interno della Maratona, oltre al collegamento in diretta da Palermo con l’intervento di Marc Tachelet, Direttoredell’European Research Executive Agency (REA) in visita al progetto SHARPER, alle ore 16.00 è previsto un collegamento in diretta dal MAXXI L’Aquila con la partecipazione del direttore del MAXXI, Bartolomeo Pietromarchi.

SHARPER – L’Aquila è organizzato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso con la collaborazione del Comune dell’Aquila e del Gran Sasso Science Institute, a cui si affianca una rete di partner consolidata ormai negli anni e altre importanti realtà scientifiche, culturali e istituzionali del territorio quali la Regione Abruzzo, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, la società biofarmaceutica Dompé, il MAXXI L’Aquila, la Leonardo S.p.A., l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica e l’Associazione Scienza Gran Sasso. Come ogni anno l’evento vedrà la fondamentale partecipazione di Enti e Istituzioni, tra cui Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Accademia di Belle Arti, Protezione Civile, Croce Rossa, Istat, ASL- L’Aquila e il consorzio Redi.

SHARPER – L’Aquila è un “Progetto sostenuto con fondi Restart – Sviluppo delle potenzialità culturali ai sensi della Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 49″ e ha ricevuto un contributo dalla Fondazione Carispaq.