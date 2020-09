Terre del Sud in concerto a Francavilla al Mare il 1° ottobre 2020

FRANCAVILLA AL MARE – Giovedì 1 Ottobre 2020, ore 19.00 alla Ciclostazione dei Trabocchi di Francavilla al Mare in Piazza B. Croce 1 (stazione ferroviaria) “Musica, parole e prodotti del territorio in degustazione”.

Incontro in Musica per la presentazione del nuovo lavoro discografico dei Terre del Sud “Streghe, pandafeche. Mazzamarelle e altre storie” il quinto album del gruppo che va ad arricchire il progetto “Dalla Majella ai Trabocchi”. 12 brani inediti, uno tradizionale e una filastrocca, per esplorare il mondo dei riti, delle credenze e dei miti popolari che hanno segnato la vita di generazioni di abruzzesi e che resistono tutt’oggi, anche se in forme perlopiù “folcloristiche” per raccontare frammenti di storia, importanti ma poco conosciuti, della nostra terra.

I ritmi e le melodie di matrice popolare, con contaminazioni dettate dalle esperienze musicali dei musicisti, si fondono con i testi assecondandone la leggerezza, l’impegno, il contenuto storico culturale.

I MUSICISTI:

Martina Spadano: Voce, Castagnette

Mimmo Spadano: Voce, chitarra acustica, chitarra battente

Peppe Tetiviola: Flauto traverso, fiati etnici, cori

Stefano Andretta: Mandolino, basso acustico, chitarra, cori

Tino Santoro: Voce, tamburi a cornice, percussioni

Vincenzo De Ritis: fisarmonica, cori

Ospite

Fabrizio Fabiano: violoncello

L’incontro fra la tradizione della musica dei Terre del Sud e l’innovazione della filosofia sostenibile di ciclostazione, evento gratuito.